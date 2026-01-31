Home > लाइफस्टाइल > IRCTC ने पेश किया किफायती वैष्णो देवी टूर पैकेज, जानिए कैसे बनेगी आपकी यात्रा आसान

IRCTC ने पेश किया किफायती वैष्णो देवी टूर पैकेज, जानिए कैसे बनेगी आपकी यात्रा आसान

Vaishno Devi Tour Package: अगर आप लंबे समय से माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना रहे है. लेकिन खर्च और इंतज़ाम की चिंताओं की वजह से इसे टाल रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए! IRCTC ने एक बजट-फ्रेंडली टूर पैकेज लॉन्च किया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 31, 2026 7:21:58 PM IST

जानिए कैसे बनेगी आपकी यात्रा आसान
Vaishno Devi Tour Package: अगर आप लंबे समय से माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना रहे है. लेकिन खर्च और इंतज़ाम की चिंताओं की वजह से इसे टाल रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए! IRCTC ने एक बजट-फ्रेंडली टूर पैकेज लॉन्च किया है जिसमें यात्रा और रहने से लेकर खाने और लोकल ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ शामिल है. यह टूर पैकेज 1 फरवरी 2026 को दिल्ली से शुरू होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैकेज आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, और आप आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते है.

यह टूर पैकेज कितने दिनों का है?

यह IRCTC पैकेज कुल 3 रात और 4 दिन का है. इस दौरान भक्तों को मंदिर में आराम से दर्शन करने के लिए काफी समय मिलेगा. यात्रा भी बिना किसी जल्दबाजी के पूरी होगी. आप इस लगभग 4-दिवसीय यात्रा पर अपने परिवार को भी साथ ले जा सकते है.

पैकेज में कौन-कौन सी सुविधाएं शामिल?

यह टूर पैकेज खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. पैकेज में आरामदायक होटल में रहने और खाने की सुविधा शामिल है, इसलिए आपको कहीं और खाना या रहने की जगह ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. टैक्सी से लोकल ट्रांसपोर्ट भी शामिल है. इसका मतलब है कि IRCTC सब कुछ संभालेगा टिकट, होटल और टैक्सी  और आप बस माता वैष्णो देवी की अपनी तीर्थयात्रा पर ध्यान दे सकते है.

इसका खर्च कितना होगा?

IRCTC ने इस पैकेज को अलग-अलग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है. किराया यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है. अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो किराया 10,770 रुपये होगा. अगर आप दो लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप और आपके जीवनसाथी, तो किराया प्रति व्यक्ति 8,100 रुपये होगा. अगर आप तीन लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो किराया प्रति व्यक्ति 6,990 रुपये होगा. इसका मतलब है कि आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ यात्रा करेंगे, प्रति व्यक्ति खर्च उतना ही कम होगा. यही वजह है कि यह पैकेज परिवारों और दोस्तों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

IRCTC पैकेज खास क्यों है?

  • इस पैकेज से आप अपनी पूरी यात्रा अपने बजट में पूरी कर सकते है.
  • आपको होटल या टैक्सी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी. 
  • आपको सुरक्षित और भरोसेमंद इंतज़ाम मिलेगा.
  • यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आरामदायक यात्रा होगी.
  • इन सबके अलावा, यह पहली बार यात्रा करने वालों के लिए भी आसान होगा.

अगर आप कम बजट में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते है और आपको खुद से होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करने में मुश्किल होती है, तो यह पैकेज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. आप अपने परिवार के साथ मंदिर जा सकते है.

