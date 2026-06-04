क्या आप भी टॉयलेट में ले जाते हैं mobile? हो जाएं सावधान! नहीं तो हो सकती है गंभीर बीमारी

आजकल हम सब अपना फोन वॉशरूम में भी ले जाते हैं. चाहे सुबह-सुबह वॉशरूम जाना हो या काम के दौरान बार-बार ब्रेक लेना हो, फोन हमेशा साथ रहता है. हो सकता है कि आप भी इसे… टॉयलेट सीट पर ही पढ़ रहे हों.

लेकिन टॉयलेट में फोन ले जाने और उसे इस्तेमाल करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं. आप अनजाने में ही गंभीर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे होते हैं. आइये जानते हैं टॉयलेट में फोन यूज़ करने के क्या नुकसान हैं.

घिनौने रोगाणु

जब आप अपना फोन वॉशरूम में ले जाते हैं, तो कई हानिकारक चीजें हो सकती हैं – जिनमें सबसे पहले रोगाणु शामिल हैं। वहां गंदगी होती है, और हम सभी यह जानते हैं। बाथरूम में फोन का इस्तेमाल करने का मतलब है उसे हानिकारक बैक्टीरिया से दूषित करना , जो आसानी से वॉशरूम के बाहर फैल सकते हैं और पेट की बीमारियों जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

दर्दनाक बवासीर का खतरा

रोगाणुओं के खतरे के अलावा, यह आदत कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देती है. ऐसी समस्याएं जो लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, जैसे बवासीर, जो गुदा और निचले मलाशय के आसपास की सूजी हुई नसें होती हैं। इस स्थिति में मल त्याग करना बेहद दर्दनाक हो सकता है. लंबे समय तक टॉयलेट पर बैठे रहने से मलाशय की नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे बवासीर हो सकती है. बता दें कि कई अध्ययनों में ये साबित हुआ है कि शौचालय में लंबे समय तक बैठे रहने से कब्ज हो जाता है और बवासीर की समस्या भी हो सकती है.

मुंबई स्थित प्रोक्टोलॉजिस्ट और एनोरेक्टल सर्जन डॉ. विलास केदार बताते हैं, “एक प्रोक्टोलॉजिस्ट और एनोरेक्टल सर्जन के रूप में, मैंने बवासीर से पीड़ित अपने कई मरीजों में एक आम आदत देखी है: वे शौचालय में 30 से 45 मिनट बिताते हैं, अक्सर रील्स, यूट्यूब वीडियो देखते हैं या अपने फोन पर गेम खेलते हैं.”

अन्य जोखिम

बवासीर, कब्ज और पेल्विक क्षेत्र की शिथिलता के बढ़ते जोखिम के अलावा, शौचालय में फोन ले जाने से आपकी पीठ और गर्दन पर भी असर पड़ सकता है. इसके अलावा इससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह आदत आज के समय में बहुत से लोगों द्वारा बोरियत से निपटने और अपने हाथों या दिमाग को खाली रखने की बेचैनी से जूझने को दर्शाती है, जिससे कुछ न करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वैसे, बोर होना और कुछ न करना आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है.