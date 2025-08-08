Home > लाइफस्टाइल > Home Remedy To Prevent Snakes: बारिश में सांपों के घर में घुसने का सता रहा डर, चिंता करने की बात नहीं…बस एक छिलके के इस्तेमाल से सांप बदल लेगा अपना रास्ता

Home Remedy To Prevent Snakes : दरअसल, लोगों को लगता है कि बारिश में साँप घर में घुस आते हैं। खासकर अगर घर के पास कोई खाली ज़मीन, नाला या बगीचा हो, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। चिंता न करें, हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और बेहद आसान उपाय बताएँगे जिन्हें आप अपने घर के दरवाज़े पर रख सकते हैं, और फिर साँपों के घर में घुसने की कोई संभावना नहीं रहेगी।

August 8, 2025

Home Remedy To Prevent Snakes : बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कुछ जानलेवा परेशानियाँ भी लेकर आता है। और सबसे बड़ा डर घर में साँपों के घुस आने का होता है। दरअसल, लोगों को लगता है कि बारिश में साँप घर में घुस आते हैं। खासकर अगर घर के पास कोई खाली ज़मीन, नाला या बगीचा हो, तो खतरा और भी बढ़ जाता है।

इसी वजह से लोग बारिश में इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि साँप उनके घर में न घुसें। खासकर उन घरों में जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। इस समस्या से बचने के लिए लोग झाड़-फूंक, दवाइयों या केमिकल का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा कारगर नहीं होते। लेकिन

चिंता न करें, हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और बेहद आसान उपाय बताएँगे जिन्हें आप अपने घर के दरवाज़े पर रख सकते हैं, और फिर साँपों के घर में घुसने की कोई संभावना नहीं रहेगी।

इन उपायों से दूर रहेंगे सांप 

बारिश के मौसम में साँपों को घर से दूर रखने में नारियल के खोल बहुत काम आएंगे। सूखे नारियल के खोल (खोपरा) का मतलब है उसका ऊपरी रेशेदार हिस्सा। आप इसे अपने मुख्य द्वार की चौखट पर, या जहाँ आपको लगता है कि साँप आ सकते हैं, जैसे बगीचे के पास, गेट के कोने पर, पिछले दरवाज़े पर या बरामदे के कोने पर रख सकते हैं।

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे क्या होगा? तो आपको बता दें कि नारियल के खोल में एक खास तरह की गंध होती है जो साँपों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। इंसानों को यह गंध ज़्यादा महसूस नहीं होती लेकिन साँपों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है।

जैसे ही उन्हें यह गंध लगती है, वे उस दिशा में जाना बंद कर देते हैं। इसके अलावा, नारियल का खोल एक सूखा और रेशेदार पदार्थ होता है, जिस पर साँप आसानी से नहीं फिसल पाते और उन्हें असहजता महसूस होती है।

क्या सहीं में होगा इससे फायदा?

यह उपाय पीढ़ियों से, खासकर गाँवों और छोटे कस्बों में, आजमाया और परखा जाता रहा है। वहाँ लोग बिना किसी रसायन या सामग्री का इस्तेमाल किए अपने घरों को साँपों से बचाते हैं और यह तरकीब उनके बीच काफी लोकप्रिय है। अब जब हमारे घरों में ज़्यादा पौधे, बगीचे और खुली जगहें हो रही हैं, तो यह देसी तरीका आज भी काम आता है।

ऐसे करें इस्तेंमाल – 

1. सबसे पहले एक सूखा नारियल लें।
2. इसके ऊपरी हिस्से से रेशे हटा दें या पूरा छिलका अलग कर दें।
3. अब इस छिलके को 3-4 भागों में काट लें।
4. इन्हें अपने दरवाज़े के दोनों कोनों, बगीचे के रास्ते, खिड़की के पास या जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ रख दें।
5. इन्हें हर 7-10 दिन में बदलते रहें ताकि इनकी खुशबू बनी रहे।

इन बातों का रखें ध्यान –  

1. अगर तेज़ बारिश हो रही हो और छिलके गीले हो जाएँ, तो उन्हें तुरंत हटा दें और सूखे छिलके रख दें।
2. इसे बच्चों या घर के जानवरों से दूर रखें ताकि वे खेलते समय इन्हें इधर-उधर न ले जाएँ।
3. ये उपाय सिर्फ़ घर में बचाव के लिए हैं, अगर आपको लगे कि घर में पहले से ही साँप है, तो तुरंत किसी विशेषज्ञ या वन विभाग से संपर्क करें।

