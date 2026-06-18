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बेसन की कढ़ी तो बहुत खाई होगी, इस बार ट्राई करिये उड़द दाल से बनी हुई कढ़ी-बरी, अवध की शान है ये डिश, देखें Recipe

उरद दाल कढ़ी यूपी की एक ट्रेडिशनल डिश है जो शादी-विवाह जैसे शुभ मौकों पर काली उड़द दाल से तैयार की जाती है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 18, 2026 8:11:42 PM IST

उरद दाल कढ़ी
उरद दाल कढ़ी


कढ़ी-चावल लगभग हर उत्तर-भारतीय का कंफर्ट मील है, लेकिन हर बार बेसन से बनी हुई कढ़ी ही क्यों खाई जाये! बेसन के अलावा उड़द दाल से भी बेहतरीन कढ़ी बनती है. उरद दाल कढ़ी यूपी की एक ट्रेडिशनल डिश है जो शादी-विवाह जैसे शुभ मौकों पर काली उड़द दाल से तैयार की जाती है.

इस कढ़ी को अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे, तो बेसन की कढ़ी पकौड़ा बनाना भूल जायेंगे. ये इतनी चटपटी और मसालेदार होती है, कि इसके साथ आप रोटी, चावल कुछ भी खा सकते हैं. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है.

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सामग्री

पकौड़े/बड़े बनाने के लिए:
उड़द दाल (काली छिलके वाली)- 4 कप 
नमक- 2 छोटे चम्मच 
हरी मिर्च (बारीक कटी)- 4 
अदरक (ग्रेट किया हुआ)- 1 चम्मच 
हरा धनिया- थोड़ा-सा 
हींग- 2 चुटकी 
सरसों का तेल- तलने के लिए 

कढ़ी बनाने के लिए:
दही- 1.5 कप 
जीरा- 1 छोटा चम्मच 
अदरक (ग्रेट किया हुआ)- 1 चम्मच 
हरी मिर्च (बारीक कटी)- 4 
साबुत हरी मिर्च- 2-3 
हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच 
हींग- 1 चुटकी 
पानी- 5 कप 
लाल मिर्च पाउडर (कुटी)- 1 चम्मच 
नमक- स्वादानुसार 

तड़का लगाने के लिए:
तेल- 2 छोटे चम्मच 
जीरा- 1 छोटा चम्मच 
हींग- 1 चुटकी 
साबुत लाल मिर्च- 2-3 
करी पत्ता- 8-10 
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच 

बनाने की विधि 

स्टेप 1: उड़द दाल भिगोएं
4 कप उरद दाल को अच्छे से धो कर 3 से 4 घंटे पानी में भिगोकर रख दीजिए. 

स्टेप 2: दाल की छिलके निकालें और पीसें
उड़द दाल के छिलके को हाथों से मसलकर निकाल दें. मिक्सर जार में भीगी हुई दाल, अदरक का एक इंच टुकड़ा, हींग और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालकर पीस लीजिए. साथ में चार से पांच कली लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दें. पिसी हुई दाल को एक कटोरे में निकाल लीजिए.

स्टेप 3: पकौड़े का बैटर तैयार करें
पिसी हुई दाल में नमक, हरी मिर्च और अदरक डालिए. इन्हें अच्छे से मिलाते हुए दाल को 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहिए. दाल जब अच्छे से फूल जाए तो इसमें हरा धनिया और एक चुटकी हींग डालकर फिर से मिलाइए. अब यह पकौड़े के लिए बैटर बनकर तैयार हो चुका है.

स्टेप 4: पकौड़े तलें
कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गरम कीजिये. बड़े बनाने के लिए हाथों में पानी लगाएं और तैयार करके हाथों से तेल में डालें. गर्म तेल में पकौड़े डालकर तल लीजिए. इसे धीमी फ्लेम पर पकाएं, ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी करने की जरूरत नहीं है. जब बड़ा ऊपर से पका हुआ दिखने लगे तो तेल से निकाल लें.

स्टेप 5: कढ़ी का घोल तैयार करें
अब दाल वाले बचे मिक्सचर में डेढ़ कप दही लेकर फेंट लीजिए. इसे भी एक कटोरे में निकाल लीजिए. इसमें 4-5 कप पानी डालकर अच्छे से मिला दीजिए. इस तरह कढ़ी के लिए घोल बनकर तैयार हो जाएगा.

स्टेप 6: कढ़ी पकाएं
अब दोबारा से कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म कीजिए. तेल में जीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग डालकर भून लीजिए. मसाला भून लेने के बाद इसमें कढ़ी का घोल डालकर फ्लेम तेज करके इसे लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाएं. अब इस बीच इसमें एक कप पानी और कुटी हुई लाल मिर्च डालिए. कढ़ी में उबाल आने पर इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएं. कढ़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है. जब यह थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए तो इसमें नमक और पकौड़े डाल दीजिए. तले हुए पकौड़ों को उबलती हुई कढ़ी में डाल दें. जिससे ये कढ़ी के साथ अंदर तक पक जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं. बस करीब पांच से दस मिनट में उड़द दाल की कढ़ी तैयार हो जाएगी.

स्टेप 7: तड़का लगाएं
तड़का लगाने के लिए एक पैन में 2 छोटी चम्मच तेल डालकर गर्म कीजिए. इसमें जीरा, एक चुटकी हींग, साबुत लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ता डालिए. लो फ्लेम पर हल्का में इसे भूनें, इसमें एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालिए. इस तड़के को कढ़ी पर डालकर हल्का चला दीजिए. गर्मागर्म कढ़ी तैयार है. इसे चावल और रोटी के साथ सर्व करिये.

Tags: indian foodlifestyle
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