Vitamin D Deficiency: बिना किसी कारण हो रही थकान और जोड़ों में दर्द, विटामिन D की कमी के 10 लक्षण; जानें यहां

Vitamin D Deficiency: विटामिन डी की कमी अब एक आम समस्या हो चुकी है. जिसके कारण हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिलती है. इस समस्या के कारण युवा वर्ग भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: December 17, 2025 3:16:51 PM IST

Vitamin D Deficiency: अगर आप भी बिना किसी कारण थकान, जोड़ों और हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी का सामना कर रहे हैं.  यह विटामिन डी की कमी के संकेत हैं. जो हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और मूड को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं. इसके साथ ही बार-बार बीमार पड़ना, घाव भरने में समय लग जाना और बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है. 

विटामिन डी की कमी के लक्षण

  • मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी: शरीर में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस आदी बार-बार महसूस होना.
  • कमजोर शरीर : बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण होने के कारण शरीर में कमजोरी हो जाती है.
  • बाल झड़ना : यह भी विटामिन डी की कमी से जुड़ा हो सकता है. बाल काफी तेजी से झड़ने लगते हैं.
  • घाव भरने में देरी: चोट लगने या सर्जरी के बाद घाव भरने में काफी समय लगना भी विटामिन डी की कमी हो सकता है.
  • हड्डियों में दर्द : हड्डियों का कमजोर होना, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है. जिसके कारण हर हड्डी में दर्द होने लगता है.
  • ऊर्जा की कमी: लगातार थकावट महसूस करना चाहे आप कितना भी आराम कर लें.
  • मूड में बदलाव: चिंता महसूस करना, उदासी में पूरे दिन रहना.
  • संतुलन की समस्या: चलने-फिरनेमें अस्थिरता महसूस करना.
  • ठंड लगना: सामान्य से ज्यादा ठंड महसूस करना. 

विटामिन डी क्यों जरूरी है?

आपको इनमें से कई लक्षण महसूस होते हैं, तो डॉक्टर से जरुर मिलें. वह रक्त परीक्षण (Blood Test) के माध्यम से विटामिन डी के स्तर पर जांच की जा सकती है. साथ ही इसका सही इलाज धूप है. विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में काफी मददगार साबित होता है. 

