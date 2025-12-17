Vitamin D Deficiency: बिना किसी कारण हो रही थकान और जोड़ों में दर्द, विटामिन D की कमी के 10 लक्षण; जानें यहां

Vitamin D Deficiency: अगर आप भी बिना किसी कारण थकान, जोड़ों और हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी का सामना कर रहे हैं. यह विटामिन डी की कमी के संकेत हैं. जो हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और मूड को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं. इसके साथ ही बार-बार बीमार पड़ना, घाव भरने में समय लग जाना और बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है.

विटामिन डी की कमी के लक्षण

मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी: शरीर में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस आदी बार-बार महसूस होना.

विटामिन डी क्यों जरूरी है?

आपको इनमें से कई लक्षण महसूस होते हैं, तो डॉक्टर से जरुर मिलें. वह रक्त परीक्षण (Blood Test) के माध्यम से विटामिन डी के स्तर पर जांच की जा सकती है. साथ ही इसका सही इलाज धूप है. विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में काफी मददगार साबित होता है.