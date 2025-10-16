बाथरूम की जाम नाली से हैं परेशान? मिनटों में ऐसे करें साफ – बिना किसी झंझट के!

Bathroom Drain Cleaning: क्या आप भी हर बार नहाने के बाद देखते हैं कि बाथरूम की नाली से पानी ठीक से नहीं जा रहा? यह समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है, इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं बाल, साबुन के टुकड़े, टूथपेस्ट, या तेल जैसी चीजें जो धीरे-धीरे ड्रेन को ब्लॉक कर देती हैं. नाली जाम होने पर पानी रुकने लगता है, जिससे बदबू और बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में प्लंबर बुलाने की बजाय अगर आप कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाएं, तो मिनटों में नाली साफ हो सकती है.

गर्म पानी और नमक- सबसे आसान उपाय

थोड़ा नमक नाली में डालें और उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डालें, नमक गंदगी को ढीला करता है और गर्म पानी जमे हुए तेल या साबुन के अवशेषों को घोल देता है, यह एक आसान और किफायती घरेलू उपाय है जो हर कोई कर सकता है. ध्यान रखें कि यह प्रोसेस दो से तीन बार दोहराएं ताकि रिजल्ट्स बेहतर मिलें, इससे न केवल जाम नाली खुलेगी, बल्कि दुर्गंध भी खत्म होगी और ड्रेन पाइप साफ-सुथरा रहेगा.

बेकिंग सोडा और सिरका है कमाल की जोड़ी

सबसे पहले नाली में आधा कप बेकिंग सोडा डालें, फिर उसके ऊपर आधा कप सिरका डालें, दोनों के मिलने पर झाग बनने लगेगा, जो अंदर जमी गंदगी और बालों को ढीला कर देता है. इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी डाल दे, यह न सिर्फ नाली को खोलता है, बल्कि उसमें जमा बैक्टीरिया को भी खत्म करता है.

ड्रेन क्लीनर या वायर हैंगर का इस्तेमाल

ऐसे में आप ड्रेन क्लीनर लिक्विड या फिर घर में उपलब्ध वायर हैंगर का उपयोग कर सकते हैं, हैंगर को सीधा करके उसके एक सिरे को हुक जैसा मोड़ लें और धीरे-धीरे नाली में डालकर बाल और गंदगी निकाल लें. अगर आप केमिकल क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसे बहुत अधिक मात्रा में न डालें, क्योंकि इससे पाइप को नुकसान हो सकता है, यह तरीका तब अपनाएं जब बाकी उपाय असर न दिखाएं.

नाली की नियमित सफाई और मेंटेनेंस जरूरी

हर हफ्ते उबलता पानी नाली में डालें या बेकिंग सोडा-सिरका का मिश्रण उपयोग करें, कोशिश करें कि बाल या साबुन के टुकड़े नाली में न जाएं. आप चाहें तो ड्रेन कवर या नेट का इस्तेमाल करें, जिससे बाल फंस जाएं और पाइप में न जाएं, अगर सफाई को रूटीन में शामिल कर लिया जाए, तो आपको बार-बार यह झंझट झेलनी ही नहीं पड़ेगी और बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा और फ्रेश बना रहेगा.