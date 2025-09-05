विदेश घूमने का सबसे सस्ता तरीका सामने आया – ₹11 में फ्लाइट! सच या मजाक?

अगर आपको भी घूमने का शौक है और आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आपका यह सपना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि वियतनामी एयरलाइन वियतजेट एयर ने इंडियन यात्रियों के लिए शुरुआत की है जिसके तहत इकोनॉमी क्लास की टिकट केवल ₹11 होगी (टैक्स और बाकी चार्ज को छोड़कर) यह शानदार सेल अभी से 31 दिसंबर तक हर फ्राइडे उपलब्ध होगी और आप भी इसका का मजा उठा सकेंगे।

कैसे मिलेगा यह शानदार ऑफर और क्या होंगी शर्ते

यह ऑफर बहुत ही आसान है लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है की सबसे पहले यह ऑफर केवल इकोनामिक क्लासेस की टिकटों के लिए ही है और हर शुक्रवार ही सीटें रिलीज की जाती है और वह भी सीमित होती है बुकिंग के लिए आपको वियतजेट एयर की वेबसाइट है। ध्यान रखिए की यह सिर्फ बेस किराया हैं बाकी टैक्स और चार्ज अलग से जोड़े जाएंगे।

वियतनाम है प्राकृतिक सुंदरता का खजाना

वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि अपनी खूबसूरती और कल्चर के लिए जाना जाता है। आगर आप भी वियतनाम घूमने जा रहे है तो आप यहां की ग्रीनरी, खूबसूरत बीच और हिस्टोरिक मंदिर देख सकते हैं जो इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। आप यहां के हनोई का ओल्ड क्वार्टर, हो ची मिन्ह सिटी की नाइटलाइफ और दा नांग के बीचेस पर जा सकते हैं, जो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वियतनाम का लोकल फूड काफी ज्यादा फेमस होता है और खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है

वियतनाम में घूमने की है बेहतरीन जगह

अगर आप भी वियतनाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहां पर ऐसी भी जगह है जहां पर जा सकते हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, उन जगहों में हा लॉन्ग बे अपनी अनोखी चूना पत्थर की पहाड़ियों और नीले पानी के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हनोई अपने पुराने बाजारों, झीलों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए मशहूर है।