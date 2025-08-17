सोने की ज्वेलरी खो चुकी हैं अपनी चमक? इन घरेलू नुस्खों को अपना कर पाएं अपने गोल्ड की रौनक वापस

How To Clean Gold Jewellery At Home: भारतीय संस्कृति में सोने के गहनों को एक अलग और खास जगह दी गई है, सोने के गहने पहनना सभी को काफी ज्यादा पसंद होता है। वह हर एक मौके में आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं फिर वह चाहे शादी हो या कोई त्यौहार हो या ऑफिस पार्टी। आपकी गोल्ड ज्वेलरी आपका स्टाइल और ग्रेस दोनों को बरकरार रखती है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ-साथ इन गहनों की चमक थोड़ी कमजोर होने लगती है पसीना, धूल ,परफ्यूम और पॉल्यूशन की वजह से इस पर एक परत जम जाती है और यह थोड़े पुराने से दिखने लगते हैं और अगर आप ऐसे मौके पर किसी ज्वैलर के पास इन्हे साफ करवाने जाते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा की आप घर पर ही कुछ कुछ तरीकों से अपनी गोल्ड ज्वेलरी को बिल्कुल वापस से पुरानी जैसी चमक दे सकते हैं

साबुन और गुनगुने पानी से पाएं बिल्कुल पहले जैसी चमक

सोने के गहनों को साफ करने का सबसे अच्छा और ट्रस्टवर्दी आइडिया होता है। आपको माइल्ड साबुन की जरूरत होगी और गुनगुने पानी में मिलाकर उस साबुन क और गुनगुने पानी में आपको अपने गहनों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देना है उसके बाद किसी सॉफ्ट ब्रश की हेल्प लेकर आपको हल्के हाथों से गहनों को साफ करना है और उसकी जमी हुई धूल निकालनी है जिससे की गहन वापस से चमकने लग जाएंगे।

नींबू और बेकिंग सोडा होता है सबसे असरदार उपाय

अगर आपको भी अपने सोने के गहनों की चमक वापस पुराने सोने जैसी चाहिए तो आप इसके लिए नींबू और बेकिंग सोडा के कांबिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं यह काफी कारगर तरीका साबित हो सकता है। आपको एक छोटी कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना और उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करना है और इस पेस्ट को आपको गहनों पर हल्के हाथों से रगड़ना है और 5 मिनट तक रखकर उसके बाद उसे साफ पानी से या मुलायम कपड़े से पोंछ लेना है।

टिश्यू पेपर और टूथपेस्ट कर देगा आपकी गहनों पर जादू

हर घर में टूथपेस्ट मौजूद ही होता है लेकिन आपको यह नहीं पता होगा यह दांतों की सफाई के साथ-साथ हमारे सोने की गहनों की चमक भी वापस ला सकता है। इसके लिए आपको सफेद टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है किसी भी रंगीन या जेल वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करें, गहनों पर टूथपेस्ट लगाकर उसे मुलायम ब्रश की सहायता से और हल्की हाथों से साफ करें और फिर टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़े से पोंछ ले।

सोने के गहनों की स्टोरेज और देखभाल का रखना होता है बेहद ख्याल

सोने के गहनों की सिर्फ सफाई ही जरूरी नहीं होती बल्कि उनको काफी संभाल कर रखना पड़ता है ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। आप गहनों को अलग-अलग बॉक्स में रखें ताकि वह आपस में रगड़कर एक दूसरे का रंग फीका न कर दें। कभी भी परफ्यूम या हेयर स्प्रे और लोशन लगाकर गहनों को न पहनें क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल सोने की चमक को खराब कर देते हैं।

