Cheat Meal को बनाइये हेल्दी मील! घर में बनाइये ‘लो कैलोरी’ और ‘high protein’ पास्ता, बेमिसाल स्वाद के साथ मिलेगा पोषण

Mix Sauce Pasta: जो लोग भी फिटनेस फ्रीक हैं, वो अक्सर अपनी कैलोरी काउंट करते हैं और उसी के हिसाब से खाते हैं, लेकिन कभी-कभी जब कुछ अच्छा खाने का मन करे तो हर बार मन मारना भी ठीक नहीं है. इसी तरह चीट मील के नाम पर ज्यादा शुगर और कार्ब खाना भी नहीं उचित है.

इसलिए जब आपका मन कुछ चीट मील जैसा खाने का करे तो बनाइये ये मिक्स सॉस पास्ता वो भी बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि ये पास्ता टेस्टी तो है ही, साथ ही इसका सॉस भी काफी हेल्दी है, जो आपको टेस्ट के साथ पोषण भी पूरा देगा. ये इतना टेस्टी है कि इसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आप हर हफ्ते ही बनाएंगे. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी

सामग्री (2-3 लोगों के लिए)

पास्ता- 200-250 ग्राम

नमक- स्वादानुसार

ऑलिव ऑइल- 2 बड़े चम्मच

बटर- 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल)

प्याज- 1 बारीक कटी हुई

लहसुन की कलियां- 8-10

टमाटर – 4 (लाल और बड़े साइज के)

पनीर- 100 gm

काजू- 10-12

ओरिगैनो

चिली फ्लेक्स

मैगी मसाला

चीज़ स्लाइस (ऑप्शनल)

बेल पेपर (लाल और पीली शिमला मिर्च)- 1

ब्रोकली- 1

मशरूम- 100 ग्राम

बनाने की विधि

1. सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख देंगे और उसमें पास्ता डालकर बॉईल कर लेंगे. पानी में एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑइल और चुटकीभर नमक डाल देंगे. जब पास्ता उबल जाये तो इसका थोड़ा सा स्टॉक (बचा हुआ पानी) अलग रखेंगे. बाकी पास्ता को पानी छानकर अलग कर लेंगे. पास्ता उबालने के साथ ही बेल पेपर, मशरूम और ब्रोकली को भी काटकर अलग रख लें.

2. सॉस तैयार करना

सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन में ऑलिव ऑइल और बटर डालें. अब इसमें प्याज और काजू डालें. प्याज जब हल्की गुलाबी और पारदर्शी हो जाये. अब इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दें. इसके साथ ही टमाटर को बीच से दो भाग में काटकर पैन में रख दें. ध्यान रखें कि छिलके वाला हिस्सा ऊपर हो. अब इसमें हल्का-सा नमक डालकर 5-10 मिनट ढककर पका लें. पकने के बाद टमाटर का छिलका अलग कर लें, जो कि बहुत आसानी से हो जायेगा. इसके बाद पैन में टमाटर, लहसुन आदि को अच्छे से मैश कर लें. जब ये ठंडा हो जाये तो इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालें और साथ ही पनीर डालकर ग्राइंड कर लें. आपका हेल्दी सॉस तैयार है.

3. पास्ता बनाएं

पैन को फिर से गर्म करें. इसमें बचा हुआ ऑलिव ऑइल मिलाएं. अब जितनी सब्जियां काटी थीं उन्हें सॉते कर लें. स्वादानुसार नमक और मैगी मसाला मिलाएं. इसके बाद पास्ता का बचा हुआ स्टॉक और तैयार किया हुआ सॉस मिलाएं. उबले हुए पास्ता को मिलाएं 2 मिनट पकाएं. अगर थोड़ा चीज़ी पास्ता खाने का मन है तो 2 चीज़ के स्लाइस मिलाएं. ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स मिलाएं. 1 मिनट के लिए ढककर पका लें. गर्मागर्म सर्व करें.