Tulsi Plant Care: तुलसी की जड़ में आलू गाड़ने से क्या होगा? पौधा घना करने वाले इस वायरल हैक की जान लें सच्चाई

Tulsi Plant Potato Viral Hack: घर आंगन में लगा तुलसी का पौधा धार्मिक आस्था के साथ-साथ हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि जब इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या पौधा सूखने लगता है, तो लोग उसे बचाने के लिए तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर तुलसी के पौधे की जड़ के पास कच्चा आलू गाड़ने का एक ऐसा ही हैक वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि इससे तुलसी को जरूरी पोषण मिलता है और पौधा तेजी से घना व हरा-भरा होने लगता है. लेकिन क्या इस दावे में वाकई दम है या फिर यह इंटरनेट पर फैल रही एक भ्रामक सलाह है?

क्या आलू को ज़मीन में गाड़ने से तुलसी को फ़ायदा होता है?

इस वायरल तरीके के पीछे वजह यह है कि आलू में मौजूद स्टार्च, पोटैशियम और नमी मिट्टी को पोषण देते हैं. माना जाता है कि मिट्टी में गाड़े गए आलू धीरे-धीरे सड़ते हैं और खाद का काम करते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गमले में पूरा कच्चा आलू गाड़ना तुलसी के लिए फ़ायदेमंद होगा.

ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल पौधों को पोषक तत्व देने के लिए किया जाता है, लेकिन कच्चे आलू को सीधे गमले में गाड़ने से पोषक तत्वों की मात्रा और असर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. इसलिए, तुलसी को हरा-भरा बनाने के लिए इस वायरल तरीके पर आँख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है.

क्या पौधे को नुकसान हो सकता है?

अगर मिट्टी में गाड़े गए आलू सड़ने लगें, तो इससे पौधे के आस-पास बदबू, फफूंदी और दूसरी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ सकती हैं. अगर गमले में पहले से ज़्यादा पानी है, तो जड़ों को नुकसान होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, अगर आलू में अंकुर निकलते हैं, तो वे बढ़ने लगेंगे और गमले में जगह और चीज़ों के लिए मुकाबला करेंगे.

हालांकि, यह कहना हमेशा सच नहीं होता कि आलू को दबाने से तुलसी को नुकसान होगा. इसका असर मिट्टी, नमी और गमले की हालत पर निर्भर करता है. हालांकि, तुलसी को हेल्दी रखने के लिए यह कोई आजमाया हुआ या ज़रूरी तरीका नहीं है.

तुलसी को घना और हरा-भरा कैसे रखें?

तुलसी की अच्छी ग्रोथ के लिए, सबसे पहले रेगुलर देखभाल पर ध्यान दें. पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां अच्छी धूप आती ​​हो. आम तौर पर, रोज़ाना लगभग 4-6 घंटे धूप फायदेमंद होती है, हालांकि यह ज़रूरत मौसम और लोकल हालात के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे. गमले में पानी निकलने के लिए सही छेद होना भी ज़रूरी है. समय-समय पर सूखी पत्तियों और फूलों की कलियों को हटाने से पौधे की देखभाल आसान हो जाती है. ज़रूरत के हिसाब से वर्मीकम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है.