नहीं देखा होगा तृप्ति डिमरी का ये अंदाज़: कैसे एक ‘सिंपल गर्ल’ बन गई बॉलीवुड की नई स्टाइल आइकन?

तृप्ति डिमरी के ड्रेसिंग स्टाइल में एक खास तरह की सहजता है: शांत आत्मविश्वास और सरप्राइज़ देने की इच्छा का मिश्रण. उन्होंने ऑन-स्क्रीन ऐसे लुक्स के साथ शुरुआत की जो टाइमलेस लगते थे, फिर उन्होंने उम्मीदों की सीमाओं को थोड़ा-थोड़ा तोड़ना शुरू किया. आज, यही हल्की बगावत उन्हें एक ऐसा स्टाइल आइकन बनाती है जिसके बारे में लोग बात करते हैं. यह लेख उनके वॉर्डरोब से कुछ खास पलों, सिग्नेचर एलिमेंट्स और प्रैक्टिकल टिप्स पर नज़र डालता है जिन्हें कोई भी अपना सकता है.

शांत क्लासिक शुरुआत

शुरुआत में उनकी पसंद में संयम दिखता था. सॉफ्ट सिल्हूट, हल्के रंग और दिखावे के बजाय फिट पर फोकस. यह क्लासिक बुनियाद मायने रखती है. इसने देखने वालों को सिखाया कि अच्छा दिखना अक्सर अनुपात, कपड़े और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में होता है जो एक आउटफिट को बेहतर बनाती हैं. अपने शुरुआती कई अपीयरेंस में, उन्होंने साफ लाइन्स, कम ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप को पसंद किया, यह कॉम्बिनेशन मेहनत वाला नहीं बल्कि एलिगेंट लगता था.

यही बुनियाद है जिसकी वजह से उनके बोल्ड लुक्स काम करते हैं. जब आप क्लासिक्स पर अपना स्टाइल बनाते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं, और वे रैंडम नहीं बल्कि सोचे-समझे लगते हैं.

1. पारंपरिक एलिगेंस

आउटफिट: फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला एक वाइब्रेंट लाल स्लीवलेस कुर्ता, जिसके साथ मैचिंग लेगिंग्स और भारी ज़री वाली सुनहरी या ऑलिव दुपट्टा.

यह क्यों काम करता है: यह शिल्प और परंपरा का सम्मान करता है, साथ ही सिल्हूट को मॉडर्न रखता है. रंग आत्मविश्वास वाला है, लेकिन कट फेमिनिन और सधा हुआ है.

इसे कैसे पहनें: बालों को नीचे, सॉफ्ट बन में रखें और कम, अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी पहनें. एक पर्ल चोकर और एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियां लुक को बिना हावी हुए पूरा करती हैं. यह बॉलीवुड फैशन है जो विरासत का सम्मान करता है और कैमरे पर सहज दिखता है.

2. बोहो-चिक मिनिमलिस्ट

आउटफिट: चौड़े पैरों वाले पलाज़ो के ऊपर एक आरामदायक नारंगी चिकनकारी कुर्ता; ऐसा जो आरामदायक हो और जिसमें यात्रा की जा सके.

यह क्यों काम करता है: यह ऑथेंटिक और आरामदायक लगता है, इस तरह की कैज़ुअल ड्रेसिंग जो फिर भी सजी-धजी लगती है. सॉफ्ट कपड़े + कम ट्रिम = शांत आत्मविश्वास.

इसे कैसे पहनें: बालों को नेचुरल वेव्स में गिरने दें, भारी एक्सेसरीज़ न पहनें, बस छोटे ड्रॉप इयररिंग्स। यह उस तरह का स्ट्रीट स्टाइल मोमेंट है जो असली लगता है, बनावटी नहीं.

3. कंटेम्पररी पावर-सूट

आउटफिट: एक मिंट ग्रीन जंपसूट जिसमें डीप वी-नेक और पफ्ड स्लीव्स हैं, जिसे गहरे नेवी वेलवेट बेल्ट से बांधा गया है. यह काम क्यों करता है: यह टेलरिंग की अथॉरिटी लेता है लेकिन रंग और प्रोपोर्शन के ज़रिए एक एज बनाए रखता है. बेल्ट शेप देती है जबकि पफ्ड स्लीव्स ड्रामा ऐड करती हैं.

इसे कैसे पहनें: कानों के पीछे किए हुए स्लीक बाल और एक बोल्ड, आर्किटेक्चरल गोल्ड चोकर इसे इवेंट्स या फोटो खिंचवाने वाले पल के लिए तैयार करते हैं. यह लुक दिखाता है कि रेड कार्पेट लुक कैसे मॉडर्न और पहनने लायक हो सकते हैं.

4. द डेनिम स्टेटमेंट

आउटफिट: डेनिम-ऑन-डेनिम, एक डार्क इंडिगो मिडी ड्रेस जिसके साथ एक क्रॉप्ड जैकेट है जिस पर हल्की कॉलर एम्ब्रॉयडरी है.

यह काम क्यों करता है: डेनिम यूटिलिटेरियन है, लेकिन जब इसे सोच-समझकर टेलर किया जाता है और लेयर किया जाता है, तो यह हाई-फैशन बन जाता है. एम्ब्रॉयडरी इसे फेमिनिन और अनएक्सपेक्टेड बनाती है.

इसे कैसे पहनें: एक टाइट, स्लीक पोनी या पीछे किए हुए बाल कॉलर पर ध्यान बनाए रखते हैं, जबकि सिल्वर हूप्स और कैट-आई सनग्लासेस एटीट्यूड ऐड करते हैं. यह इस बात का एक मज़बूत उदाहरण है कि कैसे तृप्ति डिमरी का स्टाइल यूटिलिटी को पॉलिश के साथ मिलाता है.

5. द बोल्ड शीयर ग्लैमर

आउटफिट: एक बरगंडी लेस, हाई-नेक गाउन जिसमें लंबी स्लीव्स और थंबहोल डिटेल्स हैं जिसे एक मैचिंग बॉडीसूट के ऊपर लेयर किया गया है ताकि एक शानदार “नेकेड ड्रेस” इफ़ेक्ट मिले.

यह काम क्यों करता है: यह निडर लेकिन रिफाइंड है, क्योंकि स्टाइलिंग कंट्रोल्ड है. लेस का बिज़ी टेक्सचर एक पॉलिश्ड बन और स्टेटमेंट विंटेज ज्वेलरी के साथ बैलेंस किया गया है.

इसे कैसे पहनें: मेकअप और बालों को क्लीन रखें ताकि ड्रेस खुद बात करे. मेटैलिक सैंडल और चंकी चूड़ियाँ सिनेमैटिक, हाई-प्रोफाइल लुक को पूरा करते हैं.

रेड कार्पेट और स्ट्रीट स्टाइल: एक ही सिक्के के दो पहलू

रेड कार्पेट पर, वह ऐसे कपड़े चुनती हैं जिनकी तस्वीरें अच्छी आती हैं, जिनमें स्कल्पचरल सिल्हूट या विंटेज ग्लैमर होता है. टेलरिंग और फैब्रिक का चुनाव, सिल्क, क्रेप और टेक्सचर्ड कॉटन, कैमरे पर असली प्रेजेंस में बदल जाते हैं। उनका स्ट्रीट स्टाइल वह जगह है जहाँ एजनेस सामने आती है: फेमिनिन क्रॉप के साथ कार्गो ट्राउज़र, ड्रेस के नीचे ट्रेनर्स, या सिंपल जींस के ऊपर एक बोल्ड कोट। ये लुक दिखाते हैं कि हाउते इंस्पिरेशन सिर्फ़ फॉर्मल इवेंट्स तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए. वह हाई फैशन के एलिमेंट्स को रोज़मर्रा की ड्रेसिंग में लाती हैं, जो मॉडर्न बॉलीवुड फैशन सेंसिबिलिटी की एक पहचान है.

वह एक आइकन के रूप में क्यों पहचान बनाती हैं

कई कारण बताते हैं कि तृप्ति दर्शकों से सिर्फ़ “अच्छे कपड़ों में एक सुंदर चेहरा” होने से कहीं ज़्यादा क्यों जुड़ती हैं. वह ऑथेंटिक लगती हैं। उनके स्टाइल के चुनाव शायद ही कभी कॉस्ट्यूम जैसे लगते हैं; वे पर्सनैलिटी के एक्सटेंशन जैसे लगते हैं. वह आसानी से मिलने वाली चीज़ों को दुर्लभ चीज़ों के साथ मिलाती हैं, इसलिए उनके लुक एस्पिरेशनल लेकिन पहुँच के अंदर लगते हैं. और सबसे ज़रूरी बात, वह एक ऐसा सिद्धांत दिखाती हैं जो कई स्टाइलिस्ट बताते हैं: कंसिस्टेंसी मायने रखती है. चाहे मिनिमल हो या लाउड, उनका एस्थेटिक पहचाना जा सकता है.

उनसे प्रेरित प्रैक्टिकल स्टाइल रूल्स

कुछ अच्छे से सिले हुए बेसिक कपड़ों में इन्वेस्ट करें। वे बाकी सब चीज़ों को ज़्यादा स्मार्ट दिखाते हैं.

हर आउटफिट में एक अनोखी चीज़ इस्तेमाल करें। जैसे कोई बोल्ड प्रिंट, लेदर डिटेल, या चमकीले जूते.

एक्सेसरीज़ काम की रखें. एक सिंगल स्टेटमेंट पीस भीड़भाड़ से बेहतर होता है.

टेक्सचर को लेयर करना सीखें. कॉटन, सैटिन, लेदर और निट एक साथ मिलकर डेप्थ बनाते हैं.

प्रोपोर्शन के साथ खेलें. अगर टॉप वॉल्यूमिनस है, तो उसे क्लीन बॉटम के साथ बैलेंस करें.

तृप्ति डिमरी दिखाती हैं कि वॉर्डरोब या तो क्लासिक या एडगी होने की ज़रूरत नहीं है; अगर कोई सोच-समझकर मिक्स करना सीख जाए तो यह दोनों हो सकता है. उनका बदलाव इस बात की याद दिलाता है कि पर्सनल स्टाइल समय के साथ बढ़ता है, अचानक बड़े बदलावों के बजाय छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट से और जो कोई भी अपना लुक बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए सबक आसान था: एक मज़बूत बेस से शुरू करें, एक सरप्राइज़िंग चीज़ जोड़ें, और पक्का करें कि हर चुनाव पूरे लुक को सूट करे.