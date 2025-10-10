करवा चौथ 2025: हाथों की सुंदरता बढ़ाने वाले लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन
करवा चौथ 2025: हाथों की सुंदरता बढ़ाने वाले लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन

करवा चौथ (Karva Chauth) के विशेष पर्व पर सुहागिन महिलाएं (Married Women) अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए मेहंदी (Mehendi Designs) का उपयोग करती हैं. यहां कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडिंग (Latest and Trending) मेहंदी डिज़ाइन हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 10, 2025 5:14:56 PM IST

Top 4 Best Mehendi Designs for Karva Chauth
Top 4 Best Mehendi Designs for Karva Chauth

Top 4 Best Mehendi Designs: हमारे सनातन धर्म में मेहंदी को सोलह श्रृंगार का एक शुभ हिस्सा माना जाता है. करवा चौथ के विशेष पर्व पर, सुहागिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उपवास रखती हैं और विशेष रूप से साज-श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी का स्थान सबसे सर्वोपरि है. इस बार करवा चौथ पर आप अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए ये ट्रेंडिंग मेहंदी डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं.

1. गोल फ्लोरल पैटर्न (सिंपल और एलिगेंट):

जिन महिलाओं को लेटेस्ट के साथ-साथ सिंपल डिज़ाइन पसंद हैं, उनके लिए गोल फ्लोरल पैटर्न (Round Floral Pattern) सबसे ज्यादा बेहतरीन है. इसमें हथेली के ठीक बीच में एक गोल फूल या फिर चक्र बनाया जाता है. इसके चारों तरफ छोटे-छोटे डॉट्स या फिर बेल बनाई जाती है. यह डिज़ाइन बेहद ही  यूनीक और एलिगेंट लुक देता है, साथ ही इसे बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है. 

2. अरेबिक डिज़ाइन (ट्रेडिशनल और बारीक):

अरेबिक डिज़ाइन कई सालों से महिलाओं की लगातार पहली पसंद रहा है और आजकल यह काफी ज्यादा ट्रेंड में है. इस डिज़ाइन में फूल, पत्तियां और बेल को एक विशिष्ट लंबाई के पैटर्न में बनाया जाता है. यह डिज़ाइन सूखने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लगता है.

3. फुल हैंड डिज़ाइन (कस्टमाइज्ड आर्ट):

जो महिलाएं अपने हाथों को पूरी तरह से रचनात्मक पैटर्न से सजाना चाहती हैं, वे फुल हैंड डिज़ाइन को ज्यादातर चुनना पसंद करती हैं. यह उंगलियों से शुरू होकर कोहनी तक बनाया जाता है. इसमें अक्सर गणपति, कलश और कपल के चित्र बनाए जाते हैं. कई महिलाएं इस डिज़ाइन में पति का नाम छिपाकर भी लिखवाती हैं, जो इस पर्व को और भी खास बना देता है.

4. मिनिमल और बैलेंस्ड डिज़ाइन (मॉडर्न टच):

नए दौर की महिलाएं मिनिमल और बैलेंस्ड (Minimal and Balanced) डिज़ाइन को ज्यादा प्राथमिकता देना पसंद करती हैं. इसमें मुख्य रूप से जालीदार  और जियोमेट्रिक पैटर्न (Geometric Pattern) बनाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा भरके नज़र आते हैं. यह हाथों को एक ग्रेसफुल और मॉडर्न टच देने की कोशिश करता है. 

तो देखा आपने कुछ इन्हीं सुदंर मेहंदी डिज़ाइन के ज़रिए आप भी अपने हाथों में बनाकर उनकी खुबसूरता बढ़ा सकते हैं. 

