मजबूत दांत और चमकदार मुस्कान, अपनी डाइट में जोड़ें ये 7 पावर फूड

healthy teeth: आपकी प्लेट में मौजूद खाना यह तय कर सकता है कि आपके इनेमल को नुकसान पहुँच रहा है या वह मजबूत हो रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 9, 2026 2:55:27 AM IST

Healthy Teeth Diet
Healthy Teeth Diet


Healthy Teeth Diet: सुंदर दांतों का मतलब सिर्फ़ उनका एकदम सीधा होना ही नहीं है. इसका मतलब यह भी है कि वे स्वस्थ हों, जिससे आप दर्द-रहित, आनंददायक जीवन जी सकें. अच्छे दांत आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जीने की दिशा में एक कदम हो सकते हैं.

मजबूत दांत बाथरूम के साथ-साथ किचन में भी बनते हैं. जबकि ब्रश करना, फ्लॉसिंग और डेंटल चेक-अप ज़रूरी हैं, आपकी प्लेट में मौजूद खाना यह तय कर सकता है कि आपके इनेमल को नुकसान पहुँच रहा है या वह मजबूत हो रहा है. कुछ पोषक तत्व – खासकर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D, विटामिन C और फाइबर – इनेमल को फिर से मिनरलाइज़ करने, लार को साफ करने और स्वस्थ मसूड़ों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं.

यहां सात ऐसे दांतों के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आपको नियमित रूप से खाना चाहिए:

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि डेयरी उत्पाद आपके दांतों के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो एसिड अटैक के बाद दांतों के इनेमल को फिर से बनाने और मजबूत करने वाले मुख्य मिनरल हैं. साथ ही, पनीर लार को बढ़ाता है, जो खाने के कणों को धोने और मुंह में एसिड को बेअसर करने में मदद करता है.

पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल, मेथी और अन्य पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, आयरन और फोलेट होता है, जो मजबूत इनेमल और मसूड़ों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं. उनके फाइबर की वजह से आपको ज़्यादा चबाना पड़ता है, जिससे लार का बहाव बढ़ता है और दांतों की हल्की सफाई होती है.

गाजर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ते हैं. (फाइल फोटो)
कुरकुरे फल और सब्जियां

सेब, गाजर और अजवाइन प्राकृतिक टूथब्रश की तरह काम करते हैं, जो चबाते समय दांतों की सतह से प्लाक और खाने के टुकड़ों को हटाने में मदद करते हैं. इनमें पानी और विटामिन C भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मसूड़ों के ऊतकों को सपोर्ट करता है और सूजन और संक्रमण से बचाने में मदद करता है.

मेवे और बीज

बादाम, अखरोट, मूंगफली और कद्दू या चिया जैसे बीज बहुत कम चीनी के साथ कैल्शियम, फास्फोरस और स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं. मेवे चबाने से लार बढ़ती है, जबकि उनमें मौजूद मिनरल इनेमल को मजबूत बनाते हैं और मसूड़ों को ज़्यादा लचीला बनाते हैं.

लीन प्रोटीन और फैटी मछली

चिकन, अंडे, टोफू, फलियां और सैल्मन जैसी मछलियां प्रोटीन और फास्फोरस प्रदान करती हैं, जो दोनों दांतों की संरचना की मरम्मत और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं. तैलीय मछली विटामिन D भी प्रदान करती है, जो शरीर को कैल्शियम को कुशलता से अवशोषित करने में मदद करती है और हड्डियों और जबड़े के स्वास्थ्य को सपोर्ट करती है.

हरी और काली चाय

बिना चीनी वाली हरी या काली चाय में पॉलीफेनोल होते हैं जो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं और उनके द्वारा उत्पादित एसिड को कम कर सकते हैं. आपके पानी के सोर्स के आधार पर, चाय भी फ्लोराइड का एक छोटा सोर्स हो सकती है, जो इनेमल को सुरक्षा की एक और लेयर देती है.

पानी

सादा पानी ब्रश करने के बीच शुगर, एसिड और खाने के टुकड़ों को धोने में मदद करता है, जिससे मुंह पूरे दिन साफ ​​रहता है. जब इसमें फ्लोराइड होता है, तो यह रीमिनरलाइज़ेशन में भी मदद करता है, जिससे इनेमल सड़न के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी बनता है.

