बार-बार मुंह में जलन और छाले? जानें कौन सा विटामिन कर रहा हैं आपकी सेहत से खिलवाड़

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 10, 2025 21:27:49 IST

मुंह में छाले होना एक आम बात है लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो और काफी हद तक बढ़ जाए तो यह हमें काफी परेशानी देती है। छाले छोटे-छोटे सफेद या पीले रंग के घाव होते हैं, ये जीभ के ऊपर मसूड़े पर या गाल के अंदरूनी हिस्सों में होते हैं। यह देखने में केवल छोटे लगते हैं लेकिन खाने और पीने में काफी ज्यादा दर्द और जलन देते हैं। अगर आपको भी छाले बार-बार आ रहे हैं तो यह आपके शरीर में किसी तरह के विटामिन की कमी आयरन की कमी का सिग्नल हो सकती है। अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले मौजूद जेल या घरेलू रेमेडी से इससे राहत पाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इस समस्या के कारण को समझे बिना इनका इलाज करते हैं तो यह समस्या बार-बार लौट आती है। आप भी अपनी डेली की लाइफस्टाइल पर ध्यान देकर अपने छालों से मुक्ति पा सकते हैं। 

आप भी जानें छालों की पीछे के कारण 

अक्सर आपको भी छालों के पीछे की कारण नहीं पता होते हैं, जिससे आप उसका इलाज सही से नहीं कर पाते हैं और ये परेशानी आये दिन हमें परेशान करती हैं। इसके कुछ कारण ये भी हो सकते हैं।  

  • विटामिन B12 और आयरन की कमी
    अगर आपके शरीर में भी विटामिन बी 12 की कमी होती है तो आपके मुंह की हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और इसे हमारे शरीर की इम्युनिटी भी काफी हद तक कमजोर हो जाती है और मुंह के टिशु जल्दी खराब हो जाते हैं जिससे छाले होते हैं। 
  • ज्यादा मसालेदार और खट्टा खाना 
    जो लोग ज्यादा मसालेदार मिर्च और खट्टा खाना खाते हैं उनको छाले होने की समस्या आम होती है क्योंकि यह उनके मुंह के कमजोर टिशु को नुकसान पहुंचाती है मिर्च और  मसाले की गर्मी मुंह के अंदर जलन पैदा करती है और इसके मुंह के अंदर छोटे-छोटे घाव या छाले हो सकते हैं। 
  • स्ट्रेस और नींद की कमी 
    अक्सर लोगों का स्ट्रेस लेना और नींद पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर मुंह में छाले हो सकते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर की इम्युनिटी काफी हद तक कमजोर हो जाती है जिससे हमारे मुंह के टिशु को ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और छाले आसानी से बन जाते हैं। 
  •  हार्मोनल चेंजेस
    छालों का एक कारण हार्मोनल बदलाव भी होता है महिलाओं में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या  मेनोपॉज के समय हार्मोन काफी जल्दी चेंज होते हैं, जिसके कारण मुंह में छाले हो सकते हैं। हार्मोनल बदलाव शरीर के अंदर सूजन और सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जिससे मुंह के टिशु काफी जल्दी प्रभावित होते हैं।
  • पेट की गड़बड़ी और कब्ज 
    अगर हमारा पाचन ठीक नहीं पाचन ठीक नहीं रहता है या फिर कब्ज की समस्या बनी रहती है तो हमारे मुंह में छाले होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है पाचन में गड़बड़ी होने के कारण शरीर अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पता है जो हमारे मुंह की हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। 

मुंह के छालों का करें बचाव

  • गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार कुल्ला करें ।
  • आप साफ उंगली से छालों वाली जगह पर शहद लगा सकते हैं क्योंकि शहद  में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ।
  • ठंडे दूध से गरारे करें यह मुंह की जलन को काम करता है और विटामिन की कमी को भी पूरा करता हैं ।
  • आपके छाले ठीक ना हो जाए आप मसालेदार खाने या तेज मिर्च मसाले वाले खाने से दूर रहें।

 Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

