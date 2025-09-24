सेक्स में देर तक टिकने के लिए पुरुषों के लिए जरूरी टिप्स और टाइमिंग बढ़ाने के तरीके

शारीरिक संबंधों का आनंद लेने का हर किसी का अपना तरीका होता है. कुछ लोग फोरप्ले में ज्यादा समय लगाते हैं, जैसे कि गले लगना और चुंबन, जबकि कुछ लोग अलग-अलग पोजिशन्स से यौन उत्तेजना बढ़ाते हैं. कई महिलाएं अक्सर इसके समय को लेकर शिकायत करती हैं, जबकि पुरुष इसे बेहतर बनाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ नुस्खे बताएंगे.

किस मौसम में कितनी बार सेक्स करना सही है?

गर्मियों में 1-2 बार, सर्दियों में 4-5 बार और बारिश के मौसम में 3-4 बार. अगर आपकी शारीरिक क्षमता और आपका साथी इसे ज्यीदा बार करने को तैयार है, तो कोई बात नहीं.

हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए?

यह आपकी उम्र पर भी निर्भर करता है. इसलिए, अपनी उम्र जरूर पता कर लें. मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है, तो आपको हफ्ते में 3-4 बार सेक्स करना चाहिए. रोजाना सेक्स करने से बचें.

सेक्स टाइमिंग

हर कोई अपनी सेक्स टाइमिंग बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बहुत कम पुरुष अपनी सेक्स टाइमिंग से खुश होते हैं. महिलाओं के लिए, 8-10 मिनट का संभोग चरमसुख के लिए आदर्श माना जाता है. इसलिए, जो पुरुष 2-3 मिनट में स्खलित हो जाते हैं, उन्हें इस समय को कम से कम 8-10 मिनट तक बढ़ा देना चाहिए. यह कोई बड़ी बात नहीं है.

इन सुझावों का पालन करें

पोजिशन

यदि आप और आपका साथी एक ही पोजिशन में संभोग करते हैं, तो समय अक्सर बहुत कम होता है. सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए, आपको संभोग के दौरान पोजिशन बदलनी चाहिए; इससे समय कम लगता है.

फोरप्ले

यदि आप अपने साथी के चरमसुख तक पहुंचने के समय को बढ़ाना चाहते हैं, तो फोरप्ले के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है.

स्टार्ट-स्टॉप तकनीक का प्रयोग करें

जो पुरुष लंबे समय तक संभोग का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें संभोग के दौरान स्टार्ट-स्टॉप तकनीक अपनानी चाहिए. संभोग के कुछ मिनट बाद, पुरुषों को 10 से 20 सेकंड या उससे अधिक समय तक रुकना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए.