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Tips for Comfortable Sleep: रात को नहीं आती नींद तो इस चीज से बना लें दूरी..

Tips for Comfortable Sleep: मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, तनाव और खराब लाइफस्टाइल नींद खराब कर सकते हैं. अच्छी नींद के लिए सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, गहरी सांस की एक्सरसाइज, हल्का भोजन और नियमित सोने का समय जरूरी है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 28, 2026 3:29:37 PM IST

Tips for Comfortable Sleep: रात को नहीं आती नींद तो इस चीज से बना लें दूरी..


Tips for Comfortable Sleep: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. देर रात तक मोबाइल चलाना, तनाव भरी दिनचर्या और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को नींद आने में परेशानी हो रही है. कई लोग रातभर करवट बदलते रहते हैं और सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कुछ छोटी आदतों में बदलाव कर लिया जाए तो नींद की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

 अच्छी नींद के लिए दिमाग को शांत रखना जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, रात में जल्दी और गहरी नींद पाने के लिए सबसे जरूरी है कि सोने से पहले दिमाग को शांत किया जाए. दिनभर की भागदौड़ और तनाव दिमाग को एक्टिव बनाए रखते हैं, जिससे नींद आने में समय लगता है. इसलिए सोने से पहले खुद को रिलैक्स महसूस कराना बेहद जरूरी माना जाता है.

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 सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी

आजकल ज्यादातर लोग बिस्तर पर जाने के बाद भी लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप चलाते रहते हैं. TV 9 से बातचीत के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को जागृत रखती है, जिससे शरीर को नींद का संकेत नहीं मिल पाता. यही कारण है कि देर रात तक फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को नींद देर से आती है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल और अन्य स्क्रीन डिवाइस बंद कर देने चाहिए. इससे दिमाग धीरे-धीरे शांत होने लगता है और नींद जल्दी आती है.

 गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज से मिल सकता है फायदा

नींद विशेषज्ञों का कहना है कि सोने से पहले कुछ मिनट तक गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद हो सकता है. लगभग 5 से 10 मिनट तक धीरे-धीरे गहरी सांस लेने से शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं.

कई डॉक्टर इसे प्राकृतिक स्लीप थेरेपी मानते हैं. इससे तनाव कम होता है और शरीर आराम की स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे अच्छी नींद आने में मदद मिलती है.

 रात में चाय और कॉफी से बनाएं दूरी

बहुत से लोग रात में काम करते समय या खाने के बाद चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये आदत नींद खराब कर सकती है. चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखता है, जिससे नींद आने में परेशानी होती है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाम के बाद ज्यादा कैफीन वाली चीजों से बचना चाहिए. रात के समय हल्का और हेल्दी खाना खाना बेहतर माना जाता है.

  

Tags: sleeping tipsTips for Comfortable Sleep
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