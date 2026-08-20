सूरत में पहली बार तीन दिवसीय ‘कृष्णोत्सव’: भक्ति, प्रेम और उत्सव का अनूठा संगम

सूरत (गुजरात) [भारत],19 अगस्त: जन्माष्टमी के पावन पर्व को आधुनिकता और आध्यात्मिक अनुभूति के अनूठे संगम के साथ मनाने के लिए सूरत में पहली बार तीन दिवसीय भव्य ‘कृष्णोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। प्रो क्रिएट इवेंट्स की ओर से 29, 30 और 31 अगस्त को सूरत एयरपोर्ट के पास सूरत-डुमस रोड स्थित अद्वैता बॉलरूम एंड लॉन्स में यह विशेष डिवोशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित होगा।

जन्माष्टमी के अवसर पर 29, 30 और 31 अगस्त को भव्य डिवोशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन

150 फीट के विशाल मंच पर आधुनिक तकनीक के साथ नई पीढ़ी के लिए कृष्ण भक्ति का नया अनुभव

सूरत में ही बनेगा वृंदावन-मथुरा जैसा माहौल; तीन दिनों में कुल लगभग 5,000 लोग शामिल होने की उम्मीद

आयोजक पर्व परमार ने बताया कि यह केवल पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कृष्ण के जीवन, उनके प्रेम और जीवन-दर्शन को नई पीढ़ी तक आधुनिक संगीत, लाइव परफॉर्मेंस और इमर्सिव तकनीक के माध्यम से पहुंचाने का अनूठा प्रयास है। आयोजकों के अनुसार, तीन दिनों में तीन अलग-अलग थीम पर आधारित इस तरह का कृष्ण म्यूजिक कॉन्सर्ट भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है।

तीन दिन, तीन थीम और कृष्ण के जीवन के तीन रंग

कृष्णोत्सव में तीनों दिनों को तीन अलग-अलग थीम—डिवोशन, एंचेंटमेंट और सेलिब्रेशन—के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

पहला दिन ‘डिवोशन’ कृष्ण के प्रति भक्ति को समर्पित होगा। देश-विदेश में कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूपों तथा लोकप्रिय भजनों और कीर्तनों को भव्य म्यूजिकल फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दिन कच्छ के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल छांगा अपनी प्रस्तुति देंगे।

दूसरे दिन की थीम ‘एंचेंटमेंट’ होगी, जो कृष्ण से जुड़े निःस्वार्थ प्रेम को समर्पित रहेगी। राधा-कृष्ण का प्रेम, मीरा की भक्ति, यशोदा माता का स्नेह और भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम जैसे भावों को संगीत और परफॉर्मेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस दिन सूरत के जाने-माने फोक आर्टिस्ट ऋषभ शुक्ला तथा उत्तर भारत के लोकप्रिय गायक और बॉलीवुड में प्लेबैक कर चुके गुराशिष सिंह विशेष प्रस्तुति देंगे।

तीसरे दिन की थीम ‘सेलिब्रेशन’ होगी। कृष्ण के जीवन से मिलने वाले संदेश के आधार पर सुख हो या दुख, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए जीवन को पूरी तरह जीने के विचार को केंद्र में रखा जाएगा। इस दिन मथुरा का ‘सनातन संकीर्तन’ बैंड विशेष प्रस्तुति देगा। इसके साथ ही पहली बार इस तरह के लाइव कार्यक्रम में ‘फूलों की होली’ का विशेष अनुभव भी कराया जाएगा।

150 फीट के मंच पर ‘नई पीढ़ी की कृष्ण भक्ति’

कृष्णोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यहां पारंपरिक भक्ति को नई पीढ़ी की भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। खास तौर पर जेनरेशन जेड को ध्यान में रखते हुए इमर्सिव तकनीक, आधुनिक साउंड, लाइटिंग और लाइव परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 150 फीट का विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। करीब 25 डांस परफॉर्मर लाइव क्यूरेटेड परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। तीनों दिनों के पूरे कार्यक्रम का संचालन सेलिब्रिटी होस्ट, पॉडकास्टर और स्टोरीटेलर जय थाडेश्वर करेंगे। वह लाइव नैरेशन के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

आयोजकों का मानना है कि कृष्ण के जीवन से जुड़ी पारंपरिक कथाओं को केवल दिखाने के बजाय उनके जीवन से मिलने वाले प्रेम, सौहार्द, आनंद और जीवन को पूरी तरह जीने के संदेश को संगीत और तकनीक से जोड़ने पर नई पीढ़ी कृष्ण से अधिक आसानी से जुड़ सकेगी।

जन्माष्टमी पर सूरत बनेगा ‘वृंदावन धाम’

29 से 31 अगस्त तक प्रतिदिन रात 8:30 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 1,500 लोग शामिल होंगे और तीन दिनों में कुल लगभग 5,000 लोग इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे।

आयोजक पर्व परमार ने कहा, “कृष्ण के जीवन और उनके संदेश को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यह पूरी परिकल्पना तैयार की गई है। हमारा प्रयास है कि सूरत में ही लोगों को वृंदावन और मथुरा जैसी आध्यात्मिक अनुभूति मिल सके। भक्ति को केवल परंपरा तक सीमित रखने के बजाय नई पीढ़ी से जुड़ने वाली आधुनिक प्रस्तुति के माध्यम से भी अनुभव किया जा सकता है, यही कृष्णोत्सव का मुख्य उद्देश्य है।”

आयोजकों ने बताया कि जन्माष्टमी के तीनों दिनों में सूरत कृष्णमय और गोकुलमय हो जाए तथा लोगों को सूरत से बाहर गए बिना वृंदावन-मथुरा जैसी भक्ति और उत्सव की अनुभूति मिले, इसी उद्देश्य से इस अनूठे कृष्णोत्सव की परिकल्पना की गई है।