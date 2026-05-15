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Body odor: गर्मियों में पसीने की स्मेल से छुटकारा दिला सकती है 10 रूपये की ये चीज, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

Body odor गर्मियों में पसीने और शरीर की बदबू से राहत पाने के लिए फिटकरी एक सस्ता और असरदार घरेलू उपाय मानी जाती है. फिटकरी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बदबू कम हो सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 15, 2026 1:05:10 PM IST

बिना महंगे परफ्यूम के भी दूर हो सकती है शरीर की बदबू
बिना महंगे परफ्यूम के भी दूर हो सकती है शरीर की बदबू


Body odor: गर्मियों का मौसम आते ही पसीना लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है. थोड़ी देर भी AC या कूलर से दूर बैठने पर शरीर से लगातार पसीना निकलने लगता है. यही पसीना जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो शरीर से बदबू आने लगती है. कई बार यह बदबू इतनी ज्यादा होती है कि आसपास बैठे लोग भी परेशान हो जाते हैं और व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है.

महंगे डिओड्रेंट या परफ्यूम खरीदने की जरूरत नहीं

अगर आप भी शरीर की बदबू और अंडरआर्म्स की स्मेल से परेशान हैं तो महंगे डिओड्रेंट या परफ्यूम खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में आसानी से मिलने वाली फिटकरी इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है. खास बात यह है कि बाजार में लगभग 10 रुपए में मिलने वाली फिटकरी को आजकल कई लोग नेचुरल डिओड्रेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

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फिटकरी क्यों है असरदार?

फिटकरी, जिसे अंग्रेजी में एलम (Alum) कहा जाता है, मिनरल सॉल्ट का मिश्रण होती है. पुराने समय से इसका इस्तेमाल औषधीय गुणों के कारण किया जाता रहा है. फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं. यही बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं.इसके अलावा फिटकरी त्वचा के खुले पोर्स को टाइट करने में भी मदद करती है, जिससे ज्यादा पसीना निकलने की समस्या कम हो सकती है.

फिटकरी के टुकड़े का ऐसे करें इस्तेमाल

शरीर की बदबू दूर करने के लिए फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लें और उसे हल्का गीला कर लें. इसके बाद इस गीले हिस्से को अंडरआर्म्स पर धीरे-धीरे रगड़ें. कुछ देर तक इसे त्वचा पर लगा रहने दें और फिर कपड़े पहन लें. नियमित रूप से ऐसा करने पर शरीर की दुर्गंध कम होने लगती है और अंडरआर्म्स भी साफ महसूस होते हैं. फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर तैयार किया जा सकता है. इस पाउडर में थोड़ा पानी या टी ट्री ऑयल मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को अंडरआर्म्स पर लगाएं और सूखने दें. नहाने के बाद इसका इस्तेमाल करने से शरीर से आने वाली बदबू को काफी हद तक रोका जा सकता है.

फिटकरी वाला स्प्रे भी कर सकते हैं तैयार

फिटकरी इस्तेमाल करने का एक और आसान तरीका है कि इसे पानी में घोल लिया जाए. इसके बाद इस पानी को स्प्रे बोतल में भर लें या रूई की मदद से अंडरआर्म्स पर लगाएं. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिन्हें ज्यादा पसीना आता है. फिटकरी त्वचा की रक्त धमनियों को स्टिम्यूलेट करने का काम करती है, जिससे खुले पोर्स सिकुड़ने लगते हैं और जरूरत से ज्यादा पसीना निकलना कम हो सकता है. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं, जिससे पसीना आने पर भी बदबू कम होती है. हालांकि, अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो फिटकरी इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

Tags: body odor home remediesfitkari for body odor
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