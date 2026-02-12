Home > लाइफस्टाइल > Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत

Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत

मिठाई खाने के बाद प्यास लगना शरीर की सामान्य जैविक प्रतिक्रिया है. अधिक चीनी लेने पर खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, जिससे शरीर पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्यास का संकेत देता है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 12, 2026 12:06:54 PM IST

मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास.
मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास.


Mithai khane ke baad pyaas kyon lagti hai: डॉक्सर्ट के अनुसार जब हम ज्यादा मात्रा में चीनी या मीठा खाते हैं, तो खून में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है. शरीर इस अतिरिक्त शुगर को संतुलित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है. खून में शुगर की मात्रा बढ़ने पर शरीर कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी के संतुलन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है. इस प्रक्रिया में शरीर को अतिरिक्त पानी की जरूरत महसूस होती है, जिससे प्यास लगती है. दूसरा कारण यह है कि अधिक शुगर खून को अस्थायी रूप से गाढ़ा बना सकती है. शरीर इस गाढ़ेपन को कम करने के लिए दिमाग को संकेत भेजता है कि पानी पिया जाए. यही वजह है कि मीठा खाने के बाद गला सूखना या मुंह चिपचिपा महसूस होना आम बात है.

You Might Be Interested In

मिठाई खाने के 10 से 15 मिनट बाद पानी पीना ठीक रहता है

अब सवाल यह उठता है कि क्या मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीना सुरक्षित है?
डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में मिठाई खाने के बाद पानी पीना हानिकारक नहीं है. हालांकि बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने से कुछ लोगों को गैस, अपच या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. खासतौर पर जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. डॉक्टर सलाह देते हैं कि मिठाई खाने के 10 से 15 मिनट बाद सामान्य तापमान का पानी पीना बेहतर रहता है. इससे शरीर को शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद मिलती है और पाचन प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होती. बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ पानी पीने के बजाय धीरे-धीरे घूंट लेकर पानी पीना अधिक फायदेमंद माना जाता है.

मिठाई खाने के बाद प्यास लगना शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है

डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए मीठा खाने के बाद प्यास ज्यादा लगना एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है. अगर बार-बार अत्यधिक प्यास लगती है, बार-बार पेशाब आता है या थकान महसूस होती है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. डॉक्टर यह भी बताते हैं कि अत्यधिक मीठा खाने की आदत लंबे समय में मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए संतुलित मात्रा में मिठाई खाना और नियमित पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है. स्पष्ट है कि मिठाई खाने के बाद प्यास लगना शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है. घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन संयम और सही समय पर पानी पीना पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: sweet after thirst health news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026
Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत
Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत
Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत
Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत