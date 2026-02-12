Sweet-After-Thirst: मिठाई खाने के बाद क्यों लगती है प्यास? जानें तुरंत पानी पीना सही या गलत

Mithai khane ke baad pyaas kyon lagti hai: डॉक्सर्ट के अनुसार जब हम ज्यादा मात्रा में चीनी या मीठा खाते हैं, तो खून में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है. शरीर इस अतिरिक्त शुगर को संतुलित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है. खून में शुगर की मात्रा बढ़ने पर शरीर कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी के संतुलन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है. इस प्रक्रिया में शरीर को अतिरिक्त पानी की जरूरत महसूस होती है, जिससे प्यास लगती है. दूसरा कारण यह है कि अधिक शुगर खून को अस्थायी रूप से गाढ़ा बना सकती है. शरीर इस गाढ़ेपन को कम करने के लिए दिमाग को संकेत भेजता है कि पानी पिया जाए. यही वजह है कि मीठा खाने के बाद गला सूखना या मुंह चिपचिपा महसूस होना आम बात है.

मिठाई खाने के 10 से 15 मिनट बाद पानी पीना ठीक रहता है

अब सवाल यह उठता है कि क्या मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीना सुरक्षित है?

डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में मिठाई खाने के बाद पानी पीना हानिकारक नहीं है. हालांकि बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने से कुछ लोगों को गैस, अपच या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. खासतौर पर जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. डॉक्टर सलाह देते हैं कि मिठाई खाने के 10 से 15 मिनट बाद सामान्य तापमान का पानी पीना बेहतर रहता है. इससे शरीर को शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद मिलती है और पाचन प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होती. बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ पानी पीने के बजाय धीरे-धीरे घूंट लेकर पानी पीना अधिक फायदेमंद माना जाता है.

मिठाई खाने के बाद प्यास लगना शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है

डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए मीठा खाने के बाद प्यास ज्यादा लगना एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है. अगर बार-बार अत्यधिक प्यास लगती है, बार-बार पेशाब आता है या थकान महसूस होती है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. डॉक्टर यह भी बताते हैं कि अत्यधिक मीठा खाने की आदत लंबे समय में मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए संतुलित मात्रा में मिठाई खाना और नियमित पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है. स्पष्ट है कि मिठाई खाने के बाद प्यास लगना शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है. घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन संयम और सही समय पर पानी पीना पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.