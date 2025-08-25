एयरपोर्ट पर नहीं चाहते हैं मुसीबत में पड़ना, तो हैंड लगेज में न रखें ये सामान

हवाई यात्रा को बहुत ही सेफ और समय बचाने वाली यात्रा माना जाता है, आप मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। आपने यह ध्यान जरूर दिया होगा कि एयरपोर्ट पर काफी हाई सिक्योरिटी होती है और वहां पर इन सिक्योरिटी नियमों का पालन बहुत अच्छे से किया जाता है। खासतौर पर जब भारत के एयरपोर्ट पर सुरक्षित चेकिंग की बात आती है तो यहां पर चेकिंग काफी सख्त होती है। ऐसे में अगर आप अपने हैंड लैगेज में कुछ चीज़े रख ले जो की हवाई यात्रा के दौरान ले जाना सख्त मना हो तो आपको यात्रा में परेशानी आ सकती है। आपका सामान जप्त किया जा सकता है और कई बार ऐसा होता है कि यात्री जानकारी क्या कमी के कारण ऐसे सामान साथ ले कर चले जाते हैं जो नियमों के खिलाफ होते हैं, इसलिए आपको इन कुछ चीजों को अपने हैंडबैग या केबिन लैगेज में नहीं रखना चाहिए।

कौन-कौन सी चीज आपको हैंडबैग में रखने से बचना चाहिए

सुरक्षा के नियमों का पालन करने की वजह से आपको एयरपोर्ट या हवाई यात्रा में कुछ ऐसी चीज़े ले जाना बिल्कुल मना होता है जिससे कि आपकी सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। वह चीजे इस प्रकार होती है:

एयरपोर्ट में कोई भी धारदार चीज जैसे पॉकेट नाइफ, नेल कटर या कैंची नहीं ले जाने की अनुमति होती है।

अक्सर लोग अपनी पर्सनल यूज के लिए लाइटर या माचिस रख लेते हैं, लेकिन यह चीज आप एरोप्लेन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं।

ऐसी कोई भी चीज जो लिक्विड हो और उसकी मात्रा 100 मिलीलीटर से ज्यादा हो ले जाना बिल्कुल मना होता है जैसे- डिओडरेंट, हेयर स्प्रे, शैंपू, फेस वॉश पानी की बोतल, लोशन।

अगर आप हवाई यात्रा के दौरान कोई दवाई लेकर जा रहे हैं खासकर वह दवाई अगर इंजेक्शन हो तो आपको उसके लिए पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होता है।

आप ऐसे भरी या नुकीले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं ले जा सकते हैं जो हवाई यात्रा के दौरान बैन होते हैं। जैसे हेयर स्ट्रेटनर , ट्रिमर , इलेक्ट्रॉनिक टूल्स इनको भूल कर भी अपने लगेज बैग या फिर हैंडबैग में न रखें।

क्यों नहीं रखनी चाहिए साथ में यह चीजे ?

हवाई यात्रा के दौरान सबसे अहम बात सुरक्षा की आती है और हवाई जहाज एक बहुत ही सेंसिटिव परिवहन है, जिसमें अगर हम छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। कई बार धारदार चीज या जलने वाली चीज किसी भी दुर्घटना की वजह बन सकती है। इसलिए हमें इसलिए हवाई यात्रा के दौरान ऐसी कुछ चीजों को बैन किया जाता है जिससे कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और आपकी यात्रा काफी अच्छे से और सुरक्षित पूरी हो सके।

सफर चाहते हैं आसान तो रखें इन सावधानियां का ध्यान

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हवाई यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो तो आपको अपने हैंडबैग की पैकिंग करते समय उन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो कि एयरलाइंस ने बैन की हुई है। हमेशा एयरलाइन की वेबसाइट से ऐसी चीजों की लिस्ट देख ले जो वहां पर ले जाना बिल्कुल मना होता है जितना हो सके अपने हैंडबैग को हल्का और सुरक्षित रखें और नियमों का पालन करके आप न सिर्फ अपनी परेशानी से बच सकते हैं,बल्कि बाकि यात्रियों की सुरक्षा मीन भी योगदान दे सकते हैं।

