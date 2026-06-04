ये 6 घरेलू उपाय करेंगे एसिडिटी से बचाव, मिलेगी तुरंत राहत, सीने की जलन भी होगी दूर

क्या आपको कुछ भी तला-भुना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है? एसिडिटी और सीने की जलन दूर करने के लिए हम इनो, सोडा या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनका अधिक इस्तेमाल साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है.

यहां कुछ घरेलू उपचार बताये गए हैं, जो एसिडिटी, खट्टी डकार या सीने की जलन की स्थिति में तुरंत आराम पहुंचाते हैं. इन उपायों की ख़ास बात ये है कि इनसे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता.

अदरक का काढ़ा

अदरक (ज़िंगिबर ऑफ़िसिनेल) एसिडिटी और गैस की समस्याओं के लिए एक जाना-माना घरेलू उपचार है. इसके पारंपरिक उपयोगों में आंतों की गैस और पेट फूलना कम करना, पेट की परत को आराम देना और एसिड उत्पादन को कम करना शामिल है. अदरक में मौजूद सक्रिय यौगिक, जिंजरोल, में प्राकृतिक सूजन-रोधी गुण होते हैं जो पाचन को बढ़ावा देते हैं और पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करते हैं, जिससे एसिडिटी से जुड़ी असुविधा से राहत मिलती है. भोजन के बाद अदरक का काढ़ा पियें.

एलोवेरा का जूस

एलोवेरा (Aloe barbadensis miller) का जूस पाचन तंत्र को आराम पहुंचाता है, एसिड उत्पादन को नियंत्रित करने और पेट की सूजन को कम करने में मदद करता है. एलोवेरा में ऐसे यौगिक होते हैं जो पेट और ग्रासनली में जलन को कम करते हैं. यह पेट की परत को ठीक करने और एसिडिटी से जुड़ी जलन को कम करने में मदद करता है.

केले

केले प्राकृतिक रूप से क्षारीय होते हैं और पेट के एसिड को बेअसर करने में मदद कर सकते हैं. इनमें पोटेशियम और प्राकृतिक एंटासिड होते हैं जो पेट की परत को ढकने में मदद करते हैं, जिससे एसिडिटी की जलन कम होती है. इसके अलावा, केले म्यूकस के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे पेट की परत को एसिड से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है.

ठंडा दूध

एसिडिटी के लक्षणों से तुरंत राहत पाने के लिए एक गिलास ठंडा दूध कारगर उपाय हो सकता है. दूध में पेट के एसिड को बेअसर करने की क्षमता होती है, यही इसकी प्रभावशीलता का मुख्य कारण है. कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक प्राकृतिक एंटासिड है, से युक्त दूध पेट में अतिरिक्त एसिड के उत्पादन को कम करने में मदद करता है. ठंडा दूध पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को प्रभावी ढंग से अवशोषित करके सीने की जलन और एसिड रिफ्लक्स से तुरंत राहत प्रदान करता है.

सौंफ

सौंफ के बीजों में एनेथोल नामक यौगिक पाया जाता है, जो पाचन पर लाभकारी प्रभाव डालने और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अम्लता को कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह एसिड रिफ्लक्स को रोकने और पेट फूलने और गैस से राहत दिलाने में सहायक है. भोजन के बाद एक चम्मच सौंफ के बीज लें या सौंफ की चाय बनाकर पिएं.

छाछ

छाछ को एसिडिटी के लिए एक प्राकृतिक उपचार माना जाता है, जो पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और उसे शांत कर सकता है. इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो जटिल खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है, और जब इसे कुछ अन्य भारतीय मसालों के साथ मिलाया जाता है, तो यह तुरंत एसिड रिफ्लक्स से राहत दिला सकता है.

डिस्क्लेमर- ये घरेलू उपचार सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. पेट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इन उपायों के अलावा डॉक्टर से सलाह जरूर लें.