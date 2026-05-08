माचिस की तीली से भूलकर भी न करें कान की सफाई, अपनाएं 4 बेहद आसान और जरूरी तरीके, कभी नहीं होगी परेशानी

Remedies for Earwax: कान में मैल जाना बेहद आम समस्या है. आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वो माचिस की तीली से अपने कान की सफाई करते हैं. कान में जमे मैल (ईयरवैक्स) से कान के पर्दे और अंदरूनी भाग सुरक्षित रहती है. लेकिन ज्यादा मैल जमने पर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि लोग इसे साफ करने या कान खुजाने के लिए तीलियों का उपयोग करते हैं. जबकि यह खतरनाक साबित हो सकता है. कान साफ करने के लिए माचिस की तीलियों का नहीं करना चाहिए. इसे साफ करने के लिए कई ऐसे आसान तरीके हैं जो बेहद कारगर होते हैं. आइए आज हम आपको कान में ज्यादा मैल जमने के लक्षण और और इसे साफ करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं.

ईयरवैक्स साफ करने के आसान तरीके

ईयरवैक्स ड्रॉप का उपयोग करें: कानों को साफ करने के लिए ईयरवैक्स ड्रॉप का उपयोग करना चाहिए. यह सेफ होता है. ईयरवैक्स को हटाना है तो, इसके लिए जरूरी है कि उसे पहले सॉफ्ट कर लें. इसके लिए आप ईयरवैक्स ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं. आपको बाजारों में कई ईयरवैक्स ड्रॉप मिल जाएंगे. कम से कम 5-7 दिन तक ईयरवैक्स ड्रॉप को कान में डालिए.

रुई के फाहे: आप रुई के फाहे का उपयोग कान के बाहरी भाग को साफ करने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी गर्म पानी से गीले कपड़े से कान के बाहरी भाग को साफ कर लें. ये ध्यान रखें कि रुई के फाहे को कभी भी कान में नहीं डालें. इससे गंदगी अंदर जा सकती है.

बेकिंग सोडा: ईयरवैक्स निकालने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. उसके लिए आधा टी स्पून बेकिंग सोडा को करीब आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर उसे एक ड्रॉपर बोतल में रख लें. इसके बाद इसे एक टाइम में 5 से 10 ड्रॉप कान में डालें. उसके एक घंटे बाद साफ पानी से कान को अच्छे से धोकर साफ कर लें. यह एक ईयरवैक्स ड्रॉप की तरह काम कारेगा.

नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं: अगर इन सब आसान टिप्स को अपनाने के बाद भी आप का कान नहीं साफ हो रहा है तो आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. खुद से कुछ भी करने से बचें.