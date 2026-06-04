माड़िया और मुरिया जनजाति की अनोखी ‘घोटुल प्रथा’, शादी से पहले ‘लिव-इन’ में रहते हैं कपल्स, जानें क्या है नियम

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनकी अनूठी परंपराएं अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. यहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की अनोखी परंपराएं भी लोगों को अचंभे में डाल देती हैं.

बस्तर में रहने वाली माड़िया और मुरिया जनजाति में शादी के लिए अपने अलग और बेहद दिलचस्प रीति-रिवाज हैं. यहां शादी से पहले ‘घोटुल-प्रथा’ का पालन किया जाता है, जो काफी कुछ लिव-इन में रहने के जैसा है.

‘घोटुल’ प्रथा’ के बारे में

इस प्रथा का मुख्य केंद्र ‘घोटुल’ होता है. ‘घोटुल’ गांव के किनारे पर बनाई जाने वाली एक मिट्टी की झोपड़ी होती है, जहां माड़िया और मुरिया समुदाय के लोग अपने उत्सव मनाते हैं. घोटुल में गांव के शादी योग्य युवक और युवतियों को आपस में मिलने-जुलने और एक-दूसरे को करीब से जानने का मौका दिया जाता है. हालांकि यह मुलाकात किसी बुजुर्ग व्यक्ति की उचित देखरेख में होती है. बता दें कि घोटुल में शामिल होने वाली युवतियों को ‘मोतियारी’ और लड़कों को ‘छेलिक’ बुलाया जाता है.

अलग-अलग इलाकों में हैं अलग-अलग नियम

घोटुल परंपरा के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के शादी योग्य लड़के और लड़कियां एक साथ समय गुजारते हैं. हालांकि, अलग-अलग इलाकों में घोटुल के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ स्थानों पर लड़के-लड़कियां घोटुल में ही पूरा वक्त साथ बिताते हैं और रात को भी वहीं सोते हैं, जबकि कुछ अन्य जगहों पर दिनभर साथ वक्त बिताने के बाद युवा रात को सोने के लिए अपने-अपने घरों की ओर लौट जाते हैं.

बड़ों का मार्गदर्शन

घोटुल में सिर्फ जीवनसाथी का चुनाव नहीं किया जाता बल्कि यहां युवाओं को भी अपनी संस्कृति से भी जोड़ा जाता है. इस जगह पर समुदाय के वरिष्ठ लोग भी मौजूद होते हैं. शाम ढलते ही यहां का माहौल उत्सव जैसा हो जाता है. इस दौरान गांव के विवाहित पुरुष ढोल बजाते हैं और युवा इस ढोल की थाप पर जमकर डांस करते हैं. इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी पसंद और समझ के अनुसार अपना जीवनसाथी चुनने का अवसर देना है. इस दौरान साथ समय बिताने से दोनों एक-दूसरे के स्वभाव को अच्छे से समझते हैं. जब दोनों को लगता है कि उनके बीच एक मजबूत रिश्ता और अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, तो वे बेझिझक अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताते हैं और दोनों की खुशी-खुशी शादी करा दी जाती है.