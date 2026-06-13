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बिहार में मनाया जाता है पारंपरिक ‘अदरा’ पर्व, विशेष है यह उत्सव, बनती है पकवानों से सजी खास थाली

आर्द्रा नक्षत्र को प्रकृति, कृषि और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है. इस नक्षत्र का बिहार की लोक संस्कृति में विशेष महत्त्व है. आमतौर पर 22 जून से 6 जुलाई तक रहने वाला यह नक्षत्र वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है. बिहार में इस समय को 'अदरा' कहते हैं, और यहां घर-घर में 'अदरा थाली' की परंपरा निभाई जाती है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 13, 2026 6:10:29 PM IST

'अदरा' पर्व
'अदरा' पर्व


आर्द्रा को सिर्फ पर्व कहना गलता होगा क्योंकि इस नक्षत्र का बिहार की लोक संस्कृति में विशेष महत्त्व है. यह पर्व प्रकृति और कृषि से जुड़े कार्य, आस्था और पारिवारिक एकता का प्रतीक है. इस समय बिहार में विशेष पर्व मनाया जाता है.

आर्द्रा नक्षत्र को वर्षा ऋतु की शुरुआत माना जाता है और किसान इस दौरान अपने-अपने खेतों में फसल बोने की तैयारी शुरू कर देते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्षा ऋतु से संबंध रखने वाला आर्द्रा नक्षत्र हर साल 22 जून से 6 जुलाई तक रहता है. इस दौरान सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है.

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बिहार में मनाया जाता है अदरा पर्व 

आमतौर पर भारत में जून महीने के तीसरे सप्ताह तक आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत हो जाती है. इस नक्षत्र को बारिश और किसानी से जुड़े कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. बिहार में स्थानीय लोग इसे अदरा पर्व कहकर बुलाते हैं. 

इस पर्व पर बिहार में लोग अदरा थाली से जुड़ी एक खास परंपरा को निभाते हैं. इस विशेष थाली में दाल-पूड़ी, खीर, मालदा आम और विभिन्न तरह की पारंपरिक सब्जियां परोसी जाती है. पर्व पर भगवान शिव की पूजा होती है और उन्हें खीर और दाल-पूरी का भोग अर्पित किया जाता है. इसके बाद पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है. उल्लेखनीय है कि आर्द्रा नक्षत्र के बाद से ही आम का मौसम धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, जिस वजह से इस दिन मालदा आम खाने की विशेष परंपरा निभाई जाती है. बता दें कि मिथिलांचल में इस दौरान कई हिस्सों में सामूहिक रूप से गमैया की पूजा की जाती है. 

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का त्योहार

आर्द्रा पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है. यह पर्व भारतीय संस्कृति में ऋतु में होने वाले बदलाव का नहीं, बल्कि उत्सव, आस्था और जीवन के एक नए चक्र का स्वागत है. इसीलिए आज भी बिहार और मिथिलांचल में अदरा पर्व के मौके पर लोग श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ इसे मनाते हैं.

Tags: biharFestivals
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