दुनियाभर में बजा भारत के स्वाद का डंका! टॉप-10 फ्रोजन डेजर्ट में शामिल हुई मलाईदार कुल्फी, TasteAtlas ने जारी की लिस्ट

गर्मी के मौसम में कुल्फी खाने का अलग ही मजा है. लेकिन ये कुल्फी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है. टेस्टएटलस ने हाल ही में दुनियाभर के मशहूर फ्रोजन डेजर्ट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय मलाईदार कुल्फी ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है.

इस लिस्ट में आइसक्रीम, जिलेटो और भी कई पूरी दुनिया में पसंद किये जाने वाले फ्रोजन डेजर्ट शामिल किये गए हैं, जिसमें दो इंडियन फ्रोजन डेजर्ट्स भी शामिल हैं.

दुनिया के टॉप 50 फ्रोजन डेजर्ट में कौन टॉप पर?

टेस्टएटलस द्वारा जारी इस रैंकिंग में इटली ने अपने कई तरह के जिलेटो के साथ दबदबा बनाया हुआ है. इसके अलावा ब्रिटेन, तुर्किय, अमेरिका और जापान जैसे देशों के डेजर्ट भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वहीं अगर भारत की बात करें तो इस लिस्ट में भारत की दो फ्रोजन डेजर्ट शामिल हैं कुल्फी और कुल्फी फालूदा. जहां मलाईदार कुल्फी ने टॉप 10 में जगह बनाई है वहीं कुल्फी फालूदा ने 33वीं रैंक हासिल की है.

टॉप 10 में शामिल मलाईदार कुल्फी

दुनिया के सबसे पसंदीदा फ्रोजन डेजर्ट की रैंकिंग में कुल्फी ने टॉप 10 में जगह बनाई है. कुल्फी को 4.3 रेटिंग मिली है. बता दें कि कुल्फी अपने गाढ़े और मलाईदार टेक्सचर के लिए जानी जाती है. इसे बनाने के लिए दूध को धीरे-धीरे तब तक उबाला जाता है, जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए. इसके बाद इसमें इलायची, केसर, पिस्ता या गुलाब जैसी चीजें मिलाकर शानदार फ्लेवर्स दिए जाते हैं.

कुल्फी फलूदा का भी है जलवा

कुल्फी फलूदा ने भी टेस्टएटलस की लिस्ट में 4 रेटिंग के साथ 33वीं रैंक हासिल की है. कुल्फी फलूदा भारत के पारंपरिक फ्रोजन डेजर्ट में से एक है. इसे बनाने के लिए कुल्फी के टुकड़ों को फलूदा सेव, सबजा, गुलाब सिरप और ठंडा दूध मिलाया जाता है. यह अलग-अलग लेयर्स वाला डेजर्ट है, जिसकी एक-एक बाइट में ये सभी चीजें साथ मिलकर एक अनोखा फ्लेवर तैयार करती हैं.

टॉप 5 में शामिल फ्रोजन डेजर्ट्स

टॉप 5 फ्रोजन डेजर्ट्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम रही, वहीं दूसरे नंबर पर इटली की जिलेटो अल पिस्ताचियो का नाम है. लिस्ट में तीसरे नंबर पर तुर्किये की दोनदुरमा और चौथे नंबर पर अमेरिका का फ्रोजन कस्टर्ड है. इसके अलावा पांचवे नंबर पर पेरू का पॉपुलर फ्रोजन डेजर्ट क्रेमोलाडा है.