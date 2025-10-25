Home > लाइफस्टाइल > मूवी के मजे को बढ़ाएं, ट्राई करें ये आसान बटर पॉपकॉर्न रेसिपी

मूवी के मजे को बढ़ाएं, ट्राई करें ये आसान बटर पॉपकॉर्न रेसिपी

दोस्तों या परिवार के साथ मूवी नाइट को बनाएं और भी मजेदार! इस आसान बटर पॉपकॉर्न रेसिपी से बनाएं क्रिस्पी, मलाईदार और टेस्टी पॉपकॉर्न सिर्फ कुछ मिनटों में, बिना किसी झंझट के. घर पर बनाएं और हर मूवी नाइट को यादगार बनाएं.

By: Komal Singh | Published: October 25, 2025 7:19:15 AM IST

पॉपकॉर्न हर मूवी नाइट का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. जब दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म देखी जाती है, तो बिना पॉपकॉर्न के मज़ा अधूरा लगता है. अगर   है. मक्खन का फ्लेवर इसमें एक खास खुशबू और मुलायम स्वाद लाता है. चाहें तो इसमें मसाले डालकर इसे स्पाइसी या चीजी भी बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी. जिससे आपकी मूवी नाइट और भी यादगार बन जाएगी.

सभी सामग्री पहले से तैयार करें

 

पॉपकॉर्न बनाने से पहले सारी सामग्री तैयार रखना जरूरी है ताकि बीच में कुछ भूल न जाएं. आपको चाहिए — ½ कप पॉपकॉर्न कॉर्न, 2–3 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच रिफाइंड तेल, स्वादानुसार नमक और चाहें तो थोड़ा चाट मसाला या चीज़ पाउडर. ये सारी चीजें सामान्य रूप से घर में मिल जाती हैं. अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो कम तेल और कम बटर का इस्तेमाल करें. सारी सामग्री पहले से तैयार रखने से कुकिंग आसान और तेज़ होती है.

 

 मोटे तले वाले बर्तन का चयन करें

 

पॉपकॉर्न को हमेशा मोटे तले वाले बर्तन या नॉन-स्टिक पैन में बनाएं, क्योंकि इससे गर्मी बराबर फैलती है और दाने नहीं जलते. पैन में एक चम्मच तेल डालें और मध्यम आंच पर गरम करें. बहुत तेज़ आंच पर तेल जल सकता है, जिससे पॉपकॉर्न का स्वाद खराब हो जाता है. बर्तन बहुत छोटा न लें, वरना फूटते दाने बाहर निकल जाएंगे. ढक्कन वाला पैन ही चुनें ताकि पकाते समय कोई दाना बाहर न

मकई के दाने डालें और फूटने दें

 

जब तेल हल्का गरम हो जाए तो उसमें मकई के दाने डालें. दाने डालते ही उन्हें तुरंत ढक्कन से ढक दें. कुछ सेकंड बाद ‘पॉप-पॉप’ की आवाज़ आने लगेगी. इसका मतलब है कि पॉपकॉर्न फूटना शुरू हो गया है. अब आंच को मध्यम रखें और पैन को समय-समय पर हल्का हिलाते रहें ताकि सभी दाने समान रूप से पकें.

 

मक्खन पिघलाकर तैयार करें

 

अब एक छोटे पैन या बाउल में मक्खन डालकर धीमी आंच पर पिघला लें. चाहें तो इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च या चाट मसाला भी डाल सकते हैं ताकि मक्खन में हल्का फ्लेवर आ जाए. आप चाहें तो देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे पॉपकॉर्न में देसी सुगंध आएगी. पिघले हुए मक्खन को तैयार रखें क्योंकि इसे तुरंत पॉपकॉर्न पर डालना होगा ताकि वह अच्छी तरह सोख सके.

 

 

 

 

 

