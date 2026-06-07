Home > लाइफस्टाइल > दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!

दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड के लोंगवा गांव के राजा का घर काफी विचित्र है. यह घर भारत और म्यांमार की सीमा पर बना हुआ है और आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में.

By: Shivangi Shukla | Published: June 7, 2026 5:03:38 PM IST

दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर
दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर


दुनिया कई तरह के अजूबों से भरी हुई है. ऐसा ही एक अजूबा भारत-म्यांमार की सीमा पर भी है. इन दोनों देशों की सीमा पर बसा एक गाँव हैं लोंगवा, जिसके राजा का घर आधा भारत में है और आधा म्यांमार में.

नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 389 किलोमीटर दूर मोन जिले में लोंगवा गांव स्थित है. यह गांव अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के लिए मशहूर है. आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब गांव से जुड़ी दिलचस्प बातें.

You Might Be Interested In

आधा भारत और आधा म्यांमार में है घर

लोंगवा गांव मोन जिले के सबसे बड़े गांवों में से एक है. इस गांव की सबसे अनोखी बात यहां के राजा का घर है. बता दें कि यहां के लोग राजा को अंग कहते हैं. इस गांव के राजा का घर ठीक भारत और पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा पर बना हुआ है. दोनों देशों की सीमा इनके घर के ठीक बीच से होकर गुजरती है. राजा के घर का रसोई वाला हिस्सा भारत में पड़ता है, वहीं बैडरूम वाला हिस्सा म्यांमार में पड़ता है. यही वजह है कि राजा और उनका परिवार खाना तो भारत में खाते हैं लेकिन सोते म्यांमार में हैं. 

दोनों देशों के गांवों के हैं राजा 

यहां के राजा के अधीन लोंगवा समेत कई गांव आते हैं. और दिलचस्प बात ये है कि इनमें से आधे गांव म्यांमार में हैं, और आधे भारत में. भारत में भी कुछ गांव नागालैंड तो कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश में फैले हुए हैं. दोनों देशों में राजा के अधीन जितने गांव हैं, वहां राजा का ही शासन चलता है. इसके अलावा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित होने की वजह से यहां के निवासियों को तकनीकी रूप से दोनों देशों की दोहरी नागरिकता मिली हुई है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को भारत और म्यांमार जाने के लिए न तो किसी वीजा की जरूरत होती है और न ही पासपोर्ट की. वे दोनों देशों में आजादी से घूम-फिर सकते हैं.

प्राकृतिक सुंदरता के बीच में बसा है गांव 

यह गांव बेहद खूबसूरत है. यहां के प्राकृतिक दृश्य इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थान बना सकते हैं. इस गांव से होकर कुल चार नदियां बहती हैं, जिसमें से दो नदियां भारत के हिस्से में प्रवाहित होती हैं और दो नदियां म्यांमार के हिस्से में बहती हैं.

जानकारी के अनुसार इस गांव में कोन्याक जनजाति निवास करती है, जिन्हें पहले हेड हंटर्स के नाम से जाना जाता था.  कुछ दशक पहले इस ट्राइब के लोग इंसानों को मारकर उनका सिर अपने साथ ले जाते थे. लेकिन 1960 के दशक के बाद से यहां हेड हंटिंग की प्रथा पूरी तरह से बंद हो चुकी है.

Tags: lifestyleNagaland
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर

June 7, 2026

कच्चे दूध से घर पर करें नेचुरल फेशियल, पाएं ग्लोइंग...

June 7, 2026

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026
दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!
दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!
दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!
दो देशों की सीमा पर है इस गांव के राजा का घर, खाते भारत में हैं तो सोते हैं म्यांमार में, गांव के अनोखे नियम जानकर रह जाएंगे दंग!