क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!
Home > लाइफस्टाइल > क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!

क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!

दिवाली में रोशनी हर जगह फैले, लेकिन किसी जीव के जीवन में अंधेरा न आए, अगर हम थोड़ी-सी सावधानी दिखाएं, तो न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए यह त्योहार सच में खुशी और दया का प्रतीक बन सकता है.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 13, 2025 6:29:40 AM IST

क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!

Diwali 2025: कुछ ही दिनों मैं दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार आने वाला है जिसके लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं. लेकिन हमारे आसपास रहने वाले जानवरों के लिए यह समय अक्सर डर लेकर आता है. पटाखों की तेज़ आवाज़, धुआं उनकी आंखों और कानों पर गहरा असर डालते हैं. कई बार डर की वजह से वे इधर-उधर भाग जाते हैं और सड़कों पर हादसों का शिकार भी हो सकते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने घर की सजावट तक सीमित न रहें, बल्कि उन मूक जानवरों के लिए भी सुरक्षित माहौल बनाएं. थोड़ी सी सावधानी और देखभाल से हम उनकी दिवाली को भी सुकूनभरी बना सकते हैं.

पटाखों से होता हैं जानवरों को खतरा

दिवाली की चमक में पटाखों का चलन आम है, लेकिन यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनता है, जानवर तेज़ आवाज़ों से बेहद डरते हैं. उनकी सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है, जिससे पटाखों की धमक उनके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है. कोशिश करें कि घर या कॉलोनी के पास पटाखे न फोड़े जाएं, बच्चों को भी समझाएं कि जानवर डरने पर गुस्सा हो सकते हैं.

जानवरों के लिए बनाएं छोटा सा शेल्टर

पटाखों की आवाज़ और भीड़ से डरकर कई कुत्ते या बिल्ली सुरक्षित जगह की तलाश में भागते हैं, आप चाहें तो अपने घर या बिल्डिंग के किसी शांत कोने में उनके लिए एक छोटा-सा शेल्टर बना सकते हैं. पुराने कंबल, बॉक्स या टोकरी में सूखा कपड़ा रख दें, ताकि वे डरने पर वहां छिप सकें, अगर आसपास कोई घायल या बहुत घबराया हुआ जानवर दिखे, तो उसे खाना-पानी दें और धीरे से उसके पास जाएं.

बच्चों और पड़ोसियों को करें जागरूक

दिवाली सिर्फ सजावट और मिठाइयों का नाम नहीं, बल्कि करुणा और मिलजुल कर खुशियाँ बाँटने का भी प्रतीक है, अगर किसी जानवर को चोट लगी है या वह बहुत डरा हुआ है, तो तुरंत किसी एनिमल NGO, पशु चिकित्सक या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें. बच्चों और पड़ोसियों को सिखाएं कि जानवरों से डरने के बजाय उनकी मदद करें, अगर हम सब मिलकर थोड़ा-थोड़ा योगदान दें, तो त्योहार का असली अर्थ जीवंत हो जाता है.

Tags: diwali 2025Diwali and animalsDiwali noise pollution and animalsDiwali noise stress in animals
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!
क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!
क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!
क्या आपकी दिवाली किसी जानवर के लिए बन रही है ‘खौफ की रात’? जानिए सच्चाई!