खरवार परिवार का वार्षिक मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

By: | Published: December 23, 2025 9:02:26 PM IST

खरवार परिवार का वार्षिक मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न


खरवार वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया वार्षिक मिलन समारोह

नई दिल्ली [भारत], 23 दिसंबर: नांगली बिहार एक्स्टेंशन, नई दिल्ली स्थित किसान वाटिका के प्रांगण में “खरवार वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली प्रदेश” द्वारा 21 दिसम्बर को आयोजित कार्यक्रम खरवार परिवार वार्षिक मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के कई राज्यों से खरवार समाज के सामाजिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं समाज के एकीकरण पर जोरदार अपील की।

दिल्ली में निवास करने वाले विभिन्न प्रदेशों से आए खरवार परिवारों ने सपरिवार कार्यक्रम में भाग लिया और सक्रिय सहभागिता निभाई। भारत की राजधानी में बसे समाज के लोगों की बड़ी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।

राष्ट्रीय नेतृत्व के विचार

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मजिंद्र खरवार जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए आपसी समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खरवार भाई-बहन एक सूत्र में बंधकर समाज को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि दो रोटी कम खाकर भी बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक है। समाज की मूल पहचान की लड़ाई को हर हाल में शीघ्र जीत लिया जाएगा, जिसका संपूर्ण समाधान अगले वर्ष तक कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अजय खरवार जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज के प्रति अधिक सजग रहने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि आगे की योजनाओं में सोसाइटी समाज के मेधावी लेकिन सुविधाओं से वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा एवं उच्च सेवाओं के लिए तैयार करने में पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने समाज के युवा वर्ग से संगठन से जुड़ने की अपील की।

दिल्ली प्रदेश की भूमिका

इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर खरवार जी ने कहा कि दिल्ली में खरवार समाज को एकजुट कर एक सशक्त समाज बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने समाज के लोगों से सोसाइटी के कार्यों में भरपूर सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि समाज सुरक्षित और संगठित रह सके।

मीडिया और महिला सशक्तिकरण पर विचार

कार्यक्रम में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री मनीष खरवार ने पत्रकारों का धन्यवाद करते हुए कहा कि खरवार समाज लाखों की संख्या में है, लेकिन एक-दूसरे को नहीं जानता। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से खरवार वेलफेयर सोसाइटी समाज को एक मंच पर लाने और एकजुट करने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी खरवार जी ने महिलाओं से आगे बढ़कर समाज का प्रतिनिधित्व करने और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर जोर दिया।

सहभागिता और संकल्प

कार्यक्रम में हाकिम खरवार, विजय खरवार, रविन्द्र खरवार, उमेश खरवार, सी. के. खरवार, रामजी खरवार, मनोज खरवार, सुरेंद्र खरवार, सुबोध खरवार, गौरीशंकर खरवार, दया शंकर खरवार सहित समस्त दिल्ली प्रदेश टीम एवं सैकड़ों की संख्या में खरवार भाई-बहनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती के लिए हर वर्ष और अधिक उत्साह के साथ ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

खरवार परिवार का वार्षिक मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

