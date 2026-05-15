क्या सच में तेज पत्ता दिलाता है अच्छी नींद और पॉजिटिव एनर्जी? तकिए के नीचे रखकर सोने की परंपरा क्यों थी मशहूर

Bay Leaf Benefits: रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला ही नहीं माना जाता, बल्कि प्राचीन समय में इसे कई पारंपरिक मान्यताओं और घरेलू उपायों से भी जोड़कर देखा जाता था. इसकी खुशबू और खास गुणों की वजह से लोग इसे अपने नाइट रूटीन का हिस्सा बनाते थे. खासतौर पर तकिए के नीचे तेज पत्ता रखकर सोने की परंपरा देश-विदेश में काफी प्रचलित रही है. आज सोशल मीडिया पर भी यह नुस्खा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं. दरअसल, माना जाता था कि तकिए के नीचे तेज पत्ता रखकर सोने से मन शांत रहता है, बुरे सपनों से राहत मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है. हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में तेज पत्ता को बेहद खास माना गया है. आइए जानते हैं इस परंपरा से जुड़े दिलचस्प तथ्य और मान्यताएं.

प्राचीन सभ्यताओं में था खास महत्व

प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में तेज पत्ता को बेहद पवित्र माना जाता था. उस समय लोग इसे सुरक्षा, बुद्धिमत्ता और मानसिक शांति का प्रतीक मानते थे. ऐसा माना जाता था कि तकिए के नीचे तेज पत्ता रखकर सोने से नकारात्मक विचार दूर रहते हैं और व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता महसूस होती है. लोगों का विश्वास था कि यह मन को शांत रखने में मदद करता है और जीवन में सही दिशा पाने की प्रेरणा देता है. कई लोग इसे आध्यात्मिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखते थे.

बुरे सपनों से राहत मिलने की मान्यता

पुराने समय में कई लोग मानते थे कि तेज पत्ता तकिए के नीचे रखने से बुरे सपने नहीं आते. उनका विश्वास था कि इसकी खुशबू मन को शांत करती है और नींद बेहतर बनाने में मदद करती है. यही वजह थी कि लोग सिर्फ तेज पत्ता ही नहीं बल्कि कई तरह की जड़ी-बूटियां भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे. ऐसा माना जाता था कि शांत नींद मिलने से व्यक्ति सुबह ज्यादा तरोताजा और सकारात्मक महसूस करता है.

पॉजिटिव एनर्जी से भी जोड़ा जाता है

तेज पत्ता को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है. कई पारंपरिक मान्यताओं में कहा जाता है कि इसे तकिए के नीचे रखने से आसपास की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है. कुछ लोग इसे इच्छाओं की पूर्ति और अच्छी ऊर्जा आकर्षित करने वाला उपाय भी मानते हैं. इसी वजह से आज भी कई लोग इस पुराने नुस्खे को अपनाते हैं और इसे मानसिक सुकून से जोड़कर देखते हैं.

क्या कहता है विज्ञान?

तेज पत्ता तकिए के नीचे रखने से अच्छी नींद आती है या बुरे सपनों से राहत मिलती है, इसे लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. हालांकि, इसकी हल्की खुशबू कुछ लोगों को रिलैक्स महसूस करा सकती है. लेकिन इसे किसी चिकित्सा या वैज्ञानिक उपाय की तरह नहीं देखा जा सकता. फिर भी, इस उपाय से किसी तरह का नुकसान नहीं माना जाता. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पारंपरिक मान्यताओं या मानसिक सुकून के लिए इसे अपनाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है.