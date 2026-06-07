Home > लाइफस्टाइल > ‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!

‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!

वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है? अगर आपके बच्चे के मन में भी यही सवाल है तो जानिए टीनेज में अट्रैक्शन के पीछे का साइकोलॉजिकल सच.

By: Kajal Jain | Published: June 7, 2026 11:15:19 AM IST

'वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?'... जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!
'वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?'... जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!


भाई वो मुझे देखकर मुस्कुराई..क्या यही प्यार है? उससे बात नहीं होती तो पूरा दिन अधूरा लगता है…अब तो मेरा उसके बिना मन ही नहीं लगता? यही वो सवाल हैं जो 13 से 19 साल के बीच वाले टीनेजर्स को अक्सर कचोटते रहते हैं. वैसे तो टीनेज जीवन का सबसे खूबसूरत दौर होता है लेकिन उस समय अजीब बन जाता है जब अपोजिट जेंडर को लेकर अट्रैक्शन हो जाए. पेट में तितलियां उड़ने लगे और हर रोमांटिक गाने में ‘सम वन स्पेशल’ का चेहरा नजर आए. यही वो उम्र होती है तो स्टडी और प्रोफेशन की तर्ज पर भविष्य निर्धारित करती है लेकिन कुछ बच्चे अट्रैक्शन के जाल में फंस कर जीवन के सबसे खास दिनों को बर्बाद कर देते हैं. साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अक्सर इस उम्र के बच्चे एक बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या यह सच में प्यार है सिर्फ एक ‘क्रश’. अगर ये क्रश हैं तो दिमाग पर हावी क्यों हो जाता है? और सच्चा प्यार असल में है क्या? जानिए किशोरावस्था के आकर्षण के पीछे का सच और पेरेंट्स को अपने बच्चों की किस तरह मदद करनी चाहिए.

टीनेजर्स क्यों हो जाते हैं कन्फ्यूज? 

तमाम स्टडी और रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट की मिली-जुली राय है. ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में टीनेजर्स का लव और क्रश के बीच कनफ्यूज होना स्वभाविक है. इसके पीछे भी दो कारण है

You Might Be Interested In

हार्मोन्स का खेल- टीनेज में बॉडी के एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का लेवल तेजी से चेंज होता है. जब कोई अच्छा लगता है तो दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील-गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं. यही केमिकल लोचा इतनी तेज एक्साइटमेंट पैदा करता है कि कच्ची उम्र के बच्चे इसे सच्चा प्यार और जन्म-जन्म का साथ समझ लेते हैं.

बॉलीवुड इफेक्ट- टीनेजर्स को प्यार के बारे में मूवीज, सीरीज, सॉन्ग और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे’लव एट फर्स्ट साइट’ से पता चलता है. वो इन सब चीजों को देखकर बड़े होते हैं लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई को नहीं दान पाते जिसकी वजह से लविंग-क्रशिंग के चक्कर में फंस जाते हैं. ऐसे में किसी तो देखकर अट्रैक्शन फील होना, दिल की धड़कनें बढ़ना और मुसकान पर फिदा हो जाना जैसी चीजें स्वभाविक होती हैं.

क्या कहती है साइकोलॉजी?

मनोविज्ञान के नजरिए से समझें तो अट्रैक्शन की भी लेयर्स होती हैं. टीनेजर्स ने इसे समझ लिया तो कभी प्यार, अट्रैक्शन और क्रश-व्रश में धोखा नहीं खाएंगे-

एक्साइटमेंट- किसी के लुक्स, स्टाइल या पॉपुलैरिटी से जो फीलिंग जनरेट होती है वो सिर्फ अट्रैक्शन है. जितना जल्दी फील होता है उतना ही जल्दी गायब हो जाता है.

क्रश- इसे ब्लाइंड अट्रैक्शन भी कहते हैं जिसमें आपको सिर्फ सामने वाले की अच्छाइयां दिखती हैं और इसकी परफेक्ट इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं. हालांकि इसमें इमेजिनेशन ज्यादा और रियैलिटी कम होती है.

आखिर है क्या सच्चा प्यार?

साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सच्चा प्यार एक नजर में नहीं होता बल्कि समय लेता है. सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे पलों को शेयर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रेसपॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें आप सामने वाले की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की जम्मेदारी पूरी ऑनेस्टी के साथ उठाते हैं, लेकिन टीनेजर्स सिर्फ एक-दूसरे का साथ चाहते हैं इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. और यहीं मात खा सकते हैं.

पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?

पेरेंट्स को बच्चे की हर एक एक्टीविटी और बदलावों पर साइलेंटली नजर रखनी चाहिए. क्या आपका लाड़ला या लाड़ली दिन-रात फोन से चिपकी रहती है? क्या बच्चा चुप-चुप रहने लगा है? रात तो देर तक जागता है? या क्रश के लिए रोता है तो टीनेजर्स पर नाराज या गुस्सा होने के बजाए इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें और फिर उन्हें समझाएं.

टीनेजर्स से दोस्ती करें- अगर आपका टीनेजर अपनी पसंद या क्रश को लेकर कुछ डिस्कस करता है तो बजाए कि ये पढ़ाई क उम्र है, बकवास है, बेकार है, जैसी चीजें बोलने के, आप शांति से उनकी फीलिंग को सुनें और रिएक्शन ऐसा दें कि वो अगली बार आप से कुछ छिपाए नहीं, बल्कि अपने नेक्सट स्टेप को खुद रिवील करें.

जज न करें- बच्चों को कुछ भी ऐसा न कहें कि उन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ जाए और चीजें छिपाकर करनी पड़ें.  बच्चों से कहें कि हम आपकी फीलिंग्स समझते हैं. यदि कोई पसंद है तो ये नॉर्मल बात है. जब इस तरह से आप टीनेजर्स की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी प्रॉबलम्स ओपनली शेयर करेंगे

बच्चों को थोड़ा स्पेस दें- अच्छी बात है कि टीनेजर आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं. ऐसे में आप उनकी बातों में इंट्रस्ट दिखाएं और पूछे कि अपने क्रश या लवर की क्या बात पसंद आती है? और बातों ही बातों में समझाएं कि ये एक खूबसूरत अहसास हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई, करियर या अपनी खुशियों को इग्नोर करो. बच्चों को इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना और सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखाएं.

क्रश होना क्राइम नहीं

पेरेंट्स और टीनेजर्स को समझना चाहिए कि क्रश होना कोई क्राइम नहीं है बल्कि हार्मोन्स का खेल और जीवन का एक नॉर्मल पड़ाव है जिसे समझदारी से पार करना है. इस रास्ते तो पेरेंट्स आसानी से पार करा सकते हैं लेकिन  गुस्सा या अनसेटिस्फाइंग रिएक्शन पूरा मामला बिगाड़ सकते हैं. इन सब के बीच जरूरी है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड शेयर किया जाए ताकि बच्चों को गलत रास्ते पर भटकने से बचाया जा सके. इस तरह वो इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे और जिम्मेदार इंसान बनेंगे.

ये भी पढें:- चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026

अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है थायरॉइड? ऐसे करें...

June 6, 2026

टीवी की संस्कारी बहू नायरा बनर्जी का बिकिनी अवतार

June 6, 2026
‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!
‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!
‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!
‘वो मुझे देखकर मुस्कुराई, क्या यही प्यार है?’… जानिए क्या है कच्ची उम्र में अट्रैक्शन के पीछे का सच, पेरेंट्स को उठाना चाहिए ये कदम!