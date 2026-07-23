‘एक मैसेज ही कर देता…’ बेटे के जवाब ने मां की आंखों में ला दिए आंसू, हर पेरेंट को पढ़नी चाहिए ये कहानी

Teen Parenting Tips: घर में टीनएज बच्चों को लेकर अक्सर छोटी-छोटी बातों पर तनाव का माहौल बन जाता है. माता-पिता को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं समझते, जबकि बच्चों को महसूस होता है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा. पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा ने एक साधारण घटना के जरिए बताया कि आखिर टीनएज में ऐसा क्यों होता है और कैसे थोड़ी-सी समझदारी रिश्तों को टूटने से बचा सकती है.

पुष्पा शर्मा के मुताबिक, 15 साल का आर्यन रात करीब 9 बजे तक घर नहीं पहुंचा था. मां लगातार घड़ी देख रही थीं और उन्होंने बेटे को कई बार फोन भी किया, लेकिन किसी कॉल का जवाब नहीं मिला. बेटे की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी.

घर आते ही मां ने पूछा सवाल, बेटे ने दिया सीधा जवाब

कुछ देर बाद आर्यन घर लौटा. मां ने सबसे पहले पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया. बेटे ने सामान्य अंदाज में कहा कि वह दोस्तों के साथ था. यह सुनकर मां ने नाराजगी जताई और कहा कि कम से कम एक मैसेज तो कर सकता था ताकि चिंता न होती.मां की बात सुनकर आर्यन भी नाराज हो गया. उसे लगा कि हर बात पर उससे जवाब मांगा जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जाता. गुस्से में वह अपने कमरे में चला गया. दूसरी तरफ मां की आंखों में आंसू आ गए. उन्हें लगा कि जिस बेटे के लिए वह हर समय चिंता करती हैं, वही अब उनसे इस तरह बात कर रहा है.

गलती किसी की नहीं, बस सोच अलग थी

पेरेंटिंग कोच का कहना है कि इस पूरे मामले में न मां गलत थीं और न ही बेटा. मां अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं, जबकि बेटा अपनी आजादी चाहता था. परेशानी इसलिए हुई क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे की भावना समझने की कोशिश नहीं की.एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर मां केवल इतना कहतीं कि उन्हें बेटे की चिंता हो रही थी और अगली बार सिर्फ एक मैसेज कर दिया करे, वहीं बेटा भी यह कह देता कि उसे मां की चिंता का एहसास है, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती और घर का माहौल खराब नहीं होता.

पेरेंट्स के लिए एक्सपर्ट की अहम सलाह