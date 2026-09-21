Funny Jokes: सबसे ज्यादा नींद कब आती है? टीचर के पूछने पर स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Teacher-student Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कब आती है?

स्टूडेंट: जब सर कहते हैं- “बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ाऊंगा।”

टीचर: तुम रोज स्कूल देर से क्यों आते हो?

स्टूडेंट: सर, एक दिन तो समय पर आया था…

टीचर: फिर?

स्टूडेंट: उस दिन स्कूल बंद था!

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट: सर, कल बिजली नहीं थी।

टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते!

स्टूडेंट: सर, माचिस भी नहीं थी।

टीचर: बताओ, आलसी किसे कहते हैं?

स्टूडेंट: जो बिना कुछ किए थक जाए।

टीचर: उदाहरण?

स्टूडेंट: सर, मैं!

टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 2 मैंने ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे?

स्टूडेंट: 10!

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: क्योंकि मैं आपको आम दूंगा ही नहीं!

टीचर: पेपर इतना खाली क्यों छोड़ा?

स्टूडेंट: सर, आपने ही तो कहा था कि खाली जगह मत छोड़ना…

इसलिए पूरा पेपर खाली कर दिया!

टीचर: बताओ, सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?

स्टूडेंट: जब टीचर कहते हैं- “आज का होमवर्क कल करना।”

टीचर: लेकिन मैंने ऐसा कब कहा?

स्टूडेंट: सर, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं!

टीचर: तुम क्लास में सो क्यों रहे हो?

स्टूडेंट: सर, आपकी आवाज बहुत मीठी है।

टीचर: अच्छा?

स्टूडेंट: जी सर, लोरी जैसी!

टीचर: अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े होकर क्या बनोगे?

स्टूडेंट: सर, परेशान!

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: क्योंकि तब आप जैसे लोग पूछेंगे- “बड़े होकर क्या बनोगे?”

टीचर: बताओ, परीक्षा और बारिश में क्या समानता है?

स्टूडेंट: दोनों का इंतजार तो बहुत होता है, लेकिन आते ही डर लगता है!