Funny Jokes: बताओ कि पृथ्वी गोल क्यों है? टीचर के पूछने पर पप्पू ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर खूब लगाएंगे ठहाके

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
टीचर: पप्पू, बताओ कि पृथ्वी गोल क्यों है?
पप्पू: मैडम, अगर यह चौकोर होती तो इसके कोने में धूल जम जाती, इसलिए भगवान जी ने गोल बना दी!
टीचर: बताओ चिंटू, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?
चिंटू: सर, क्योंकि मुमताज का मायका नहीं था, वरना वो रोज़ मायके जाने की ज़िद्द करतीं और ताजमहल का खर्चा बच जाता!
टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 टॉफी हैं और तुमने 8 खा लीं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?
पप्पू: सर, डांट… क्योंकि मम्मी ने कहा था कि एक साथ इतनी टॉफी नहीं खानी!
टीचर: संजू, तुमने कल होमवर्क क्यों नहीं किया?
संजू: सर, कल रात को हमारे घर में लाइट चली गई थी।
टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते!
संजू: मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस नहीं मिल रही थी सर!
टीचर: माचिस क्यों नहीं मिल रही थी?
संजू: सर, वो पूजा घर में रखी थी और अंधेरे में मैं मंदिर नहीं जाना चाहता था!
टीचर: पप्पू, ‘I am going’ का हिंदी में क्या अनुवाद होगा?
पप्पू: ‘मैं जा रहा हूं।’
टीचर: बहुत बढ़िया! अब बताओ ‘He is going’ का अनुवाद?
पप्पू: ‘वह जा रहा है।’
टीचर: शाबाश! और ‘Where are you going?’ का?
पप्पू: सर, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, बस सबको भेजे जा रहे हैं!
टीचर: चिंटू, म्हारी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थीं कि तुम घर पर बहुत शैतानी करते हो!
चिंटू: सर, यह तो कुछ भी नहीं है… जब मैं क्लास में शांत रहता हूं,
तब मम्मी यहां आकर पूछती हैं कि आपका बेटा इतना शरीफ कैसे हो गया!
टीचर: जब लोहे को हवा और पानी में छोड़ दिया जाता है, तो उस पर जंग लग जाता है।
तो बताओ सोने को हवा में छोड़ने पर क्या होगा?
पप्पू: सर, सोना तुरंत चोरी हो जाएगा!
टीचर: ‘अध्यापक पढ़ा रहे हैं’- इसमें ‘अध्यापक’ क्या हैं?
संजू: सर, दुखी आत्मा… जो रोज़ सुबह-सुबह बच्चों को परेशान करने आ जाते हैं!
टीचर: पप्पू, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो?
पप्पू: सर, मैं शादीशुदा बनना चाहता हूं!
टीचर: अरे मूर्ख, मेरा मतलब है कि क्या हासिल करना चाहते हो?
पप्पू: सर, एक अच्छी बीवी!
टीचर: अगर कोई चोर तुम्हारे घर में घुसकर तिजोरी चुरा ले, तो तुम क्या करोगे?
चिंटू: सर, मैं चोर के पीछे-पीछे जाऊंगा और उससे कहूंगा- “भाई, कम से कम इसकी चाबी तो लेते जाओ, वरना खोलोगे कैसे!”