हेल्दी और टेस्टी नाश्ता चाहिए? मिनटों में तैयार करें स्वादिष्ट रवा उपमा, नोट कर लें रेसिपी

Upma Recipe: आज के समय में हर कोई अपनी दौड़भाग भरी जिंदगी में काफी व्यस्त है. ऐसे में सभी को चाहिए कि वे सुबह के नाश्ते में कुछ हल्का और हेल्दी खाएं लेकिन इसके लिए उनके पास समय भी नहीं होता. हालांकि उनके पास कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता है. ऐसे में अक्सर लोग पराठा और पोहा बनाते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही बनाने में भी काफी आसान है. केवल उबलते पानी में सूजी और सब्जियां डालनी है और ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

उपमा बनाने के लिए जरूरी चीजें

इसे बनाने के लिए आपको 1 कप सूजी लेनी है. 2.5 से तृ3 कप पानी लेना है. आधे चम्मच जीरा और राई लेनी है. साथ ही 7-8 करी पत्ता, 2 चम्मच मूंगफली या काजू लेने हैं. दो चम्मच तेल या घी लेना गै. स्वादनुसार नमक लेना है. साथ में थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया लेना है.

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कैसे तैयार करें उपमा?

उपमा बनाने के लिए सबसे पहले आपपको एक कड़ाही में थोड़ा सा घी या तेल डालें.

उसे गरम होने पर उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर भून लें.

जब उसमें से खुशबू आने लगे, तो राई, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लें.

इसके बाद इसमें मूंगफली या काजू डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भून लें.

अब कड़ाही में पानी और स्वादानुसार नमक डालकर उबाल आने तक छोड़ दें.

उबाल आने पर आंच को धीमा कर दें और भुनी हुई सूजी को धीरे-धीरे पानी में डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि उसमें गांठ न पड़े.

जब सूरी पानी सोख ले, तो कड़ाही को ढककर दो मिनट के लिए छोड़ दें. ऐसा करने से उपमा मुलायम और खिला-खिला बनेगा.

अब इससे गर्म-गर्म सेव करें और इसके ऊपर धनिया और थोड़ा सा नींबू रस डाल दें. आपका उपमा खाने के लिए तैयार है.

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