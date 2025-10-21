नान से लेकर पराठा तक, भारतीय ब्रेड्स ने मचाई दुनिया में धूम 

भारत की रसोई में ब्रेड का मतलब सिर्फ रोटी या पराठा नहीं, बल्कि परंपरा और स्वाद का संगम है. यहां हर प्रदेश की अपनी एक अनोखी ब्रेड है. हाल ही में “टेस्ट एटलस” द्वारा जारी दुनिया की 50 बेहतरीन ब्रेड्स की सूची में भारत की ब्रेड्स को जगह मिली है. ये ब्रेड्स सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि सेहतमंद और विशिष्ट भी हैं. इनकी तैयारी में देशी मसालों, घी, तंदूर और हाथों की कारीगरी झलकती है. नान, कुलचा, परोट्टा, पराठा ये सभी भारतीय खानपान की विविधता को दर्शाते हैं. हर एक की अपनी कहानी, क्षेत्र और स्वाद है. आइए जानते हैं इन बेहतरीन भारतीय ब्रेड्स के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है.

बटर गार्लिक नान (Butter Garlic Naan)

बटर गार्लिक नान का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. यह मैदे से बना तंदूरी नान होता है, जिसमें घी और बारीक कटा हुआ लहसुन मिलाकर इसे खास बनाया जाता है. नान की नरमी और लहसुन की खुशबू मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है. इसे पकाने के बाद ऊपर से पिघला मक्खन लगाया जाता है जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है. यह नान किसी भी ग्रेवी डिश, खासकर पनीर बटर मसाला या दाल मखनी के साथ लाजवाब लगता है. यही वजह है कि यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय ब्रेड्स में नंबर एक पर है.

अमृतसरी कुलचा (Amritsari Kulcha)

अमृतसर की पहचान ‘अमृतसरी कुलचा’ हर पंजाबी की पसंदीदा डिश है. यह मैदे के आटे में मसालेदार आलू, प्याज, धनिया और हरी मिर्च की भराई के साथ बनाई जाती है. तंदूर में पकने के बाद इस पर घी लगाया जाता है जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम यह कुलचा छाछ या छोले के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है. इसका स्वाद सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी पसंद किया जाता है. यह भारत की सड़कों से निकलकर वैश्विक प्लेटों तक पहुंच चुकी है.

परोट्टा (Parotta)

दक्षिण भारत की मशहूर ‘परोट्टा’ अपनी परतदार बनावट और फूलेपन के लिए जानी जाती है. इसे मैदे के आटे से बनाया जाता है, जिसे तेल लगाकर कई बार मोड़ा और बेलकर परतें बनाई जाती हैं. यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. तमिलनाडु और केरल की गलियों में यह सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है. इसे चिकन करी, एग करी या वेज ग्रेवी के साथ परोसा जाता है. इसकी खासियत है कि यह लंबे समय तक ताजा रहती है और हर उम्र के लोगों को पसंद आती है.

नान (Naan)

नान भारत का सबसे लोकप्रिय फ्लैटब्रेड है, जो अब अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट्स में भी परोसा जाता है. यह तंदूर में पकाई जाने वाली नरम और फूली हुई ब्रेड है, जिसे दूध, दही, मैदा और थोड़े यीस्ट से तैयार किया जाता है. नान की खास बात इसकी हल्की जली हुई सतह और धुएं की खुशबू है जो इसे अनोखा बनाती है. इसे बटर, चीज़ या लहसुन के साथ अलग-अलग तरह से सजाया जा सकता है. नान भारतीय खाने की शान मानी जाती है और हर खास दावत में इसका होना ज़रूरी है.