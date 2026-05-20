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Tarbuj Khane Ke Nuksan: बीपी से लेकर किडनी तक, जानें क्या होते हैं तरबूज खाने के नुकसान

Tarbuj Khane Ke Nuksan: आपने अक्सर तरबूज खाने के फायदे सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इनके नुकसान के बारे में पता है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि तरबूज के नुकसान क्या होते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 6:36:39 PM IST

Tarbuj Khane Ke Nuksan: बीपी से लेकर किडनी तक, जानें क्या होते हैं तरबूज खाने के नुकसान


 Tarbuj Khane Ke Nuksan: तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला एक बहुत ही ताजा और रसदार फल है. इसमें लगभग 90% से ज्यादा पानी होता है, इसलिए ये शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है. लेकिन अगर इसे जरूरत से ज्यादा खाया जाए या गलत तरीके से खाया जाए, तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है.

ज्यादा तरबूज खाने से होने वाली समस्याएं ( Tarbuj Khane Ke Nuksan)

पाचन से जुड़ी समस्याएं- तरबूज में पानी, फाइबर और एक प्राकृतिक शुगर (सोरबिटोल) पाया जाता है. ज्यादा मात्रा में खाने से पेट फूलना, गैस और दस्त जैसी समस्या हो सकती है. जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) या पाचन की संवेदनशीलता होती है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

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ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा- तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, जिससे ये जल्दी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाना चाहिए.

शरीर में पानी की अधिकता- तरबूज में लगभग 92% पानी होता है. अगर इसे बहुत ज्यादा खा लिया जाए तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कमजोरी या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है.

किडनी पर असर- तरबूज में पोटैशियम की मात्रा होती है. जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें इसका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है.

 तरबूज खाने के सही तरीके 

सही मात्रा में सेवन करें- दिन में लगभग 100 से 150 ग्राम तरबूज खाना पर्याप्त माना जाता है. जरूरत से ज्यादा खाने से बचें.

सही समय पर खाएं- तरबूज को रात में ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है और नींद प्रभावित हो सकती है.

साफ-सफाई का ध्यान रखें- तरबूज को काटने से पहले अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है ताकि बाहर की गंदगी और बैक्टीरिया शरीर में न जाएं.

शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें- अगर तरबूज खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी या एलर्जी जैसी समस्या हो तो तुरंत इसका सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें.

Tags: home-hero-pos-7Tarbuj Khane Ke Nuksanwatermelon disadvantages
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