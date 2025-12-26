Home > लाइफस्टाइल > Tamannaah Bhatia Morning Routine: तमन्ना भाटिया की तरह दिखना चाहते हैं फिट, तो अपने दिन की ऐसे करें शुरूआत..!

Tamannaah Bhatia Diet: तमन्ना भाटिया ने अपनी सुबह चाय और सूखे मेवों के साथ आराम से शुरू की. इन दोनों का सेवन हल्का, पोषक और एनर्जी देने वाला है, जिससे दिन की शुरुआत ताजगी भरी बनती है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 26, 2025 2:24:38 PM IST

Tamannaah Bhatia Diet: तमन्ना भाटिया के बहुत से लोग दिवाने हैं, चाहे उनकी खूबसूरती हो या फिर उनका फिट रहना हर तरह से वो लोगों को बवाल लगती हैं. 35 साल की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपनी सुबह का नजारा शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने अपने सोमवार की शुरुआत जल्दी-जल्दी किए बिना आराम से की. वीडियो में वो कुछ भिगोए हुए मेवे खाने के बाद दूध वाली चाय का आनंद लेती नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, ये पल अब तक प्राइवेट थे सिर्फ मैं, चाय और समय. तमन्ना भाटिया की सुबह की आदत से प्रेरित होकर, हमने एक विशेषज्ञ से पूछा कि चाय और मेवों का साथ लेना स्वास्थ्य के लिए कैसा है. कंसल्टेंट डाइटीशियन गरिमा गोयल के अनुसार, सुबह की शुरुआत सूखे मेवों और चाय के साथ करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है.

बादाम, अखरोट या पिस्ता जैसे सूखे मेवे स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं और भूख को लंबे समय तक कंट्रोल रखते हैं. सुबह इन्हें खाने से मध्यान्ह की भूख कम होती है और मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका दिन व्यस्त होता है, उन्होंने कहा.

चाय के साथ मेवे क्यों खाने चाहिए?

गरिमा गोयल ने बताया कि चाय और मेवों को एक साथ खाना सुबह के रूटीन में शांति लाता है. चाय, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा चीनी न हो, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं और हल्की उत्तेजना देते हैं. जब इसे सूखे मेवों के साथ लिया जाए, तो ये हल्का पोषण और एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रेशन देता है, जो पूरे दिन के लिए संतुलित शुरुआत बनाता है.

ध्यान रखने योग्य बातें

हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सूखे मेवे कैलोरी में उच्च होते हैं, इसलिए मात्रा सीमित रखनी चाहिए. गरिमा गोयल कहती हैं, एक मुट्ठी मेवे पर्याप्त होती है. इससे आपको उनके पोषक तत्व मिलेंगे और कैलोरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी. साथ ही, सुबह केवल मेवे और चाय पर निर्भर रहने की बजाय, बाद में पूरा भोजन लेना जरूरी है. ये सुनिश्चित करता है कि पोषण संतुलित और पर्याप्त रहे.

अगर आप अपनी सुबह को आराम से और पोषक तत्वों से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो सूखे मेवे और चाय का संयोजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बिना जल्दी किए और संतुलित खाने के ढांचे में शामिल करके, आप एक सुखद और ऊर्जा भरी सुबह का आनंद ले सकते हैं.
 

Tags: milk teaslow morning routinesoaked nutsTamannaah BhatiaTamannaah Bhatia daily routineTamannaah Bhatia fitness
