खीरा मीठा निकलेगा या कड़वा? खरीदने से पहले जान लें ये गजब ट्रिक

Cucumber Taste Checking Trick: गर्मी में खीरा खाना काफी फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद तत्व गर्मी में काफी फायदे मिलते हैं, बल्कि यह सेहत के लिए भी लाभकारी साबित होता है. गर्मी के मौसम में हर तरफ खीरे आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन खीरे खरीदते वक्त कभी-कभी लोग कड़वे ले आते हैं. लोगों को कई बार इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी तो खीरे इतने ज्यादा कड़वे निकल जाते हैं, कि उसे फेंकना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कड़वे और मीठे खीरे आप किस तरह से पहचान सकते हैं.
सेहत के लिए काफी फायेदमंद है खीरे
गर्मियों में खीरा खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में पानी, फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. तेज गर्मी और लू में भी खीरे शरीर को अंदर तक ठंडक पहुंचाते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. इसे खाने से पेट ठंडा रहता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है. गर्मियों में खीरा डाइट का एक अहम हिस्सा बन जाता है.
किस तरह करें मीठे खीरे की पहचान?
- छिलके का रंग : खीरे के छिलके का रंग ज्यादा घेरा है और बीच में पीला है, तो खीरा दानेदार और देसी होने के साथ मीठा भी है.
- खीरे का आकार: बड़े या छोटे, टेढ़े-मेढ़े खीरों के बजाय सीधे और मध्यम आकार वाले खीरे चुने.
- कठोरता : खीरा कड़ा लगना चाहिए, जो खीरे बहुत ज्यादा नरम होते हैं वह खराब हो सकते हैं. खीरे खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें.
- सिरों को रंग: डंठल वाला सिरा थोड़ा सूखा हो और उसका रंग गहरा हो तो वह कड़वा हो सकता है. इसलिए खीरा खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें.