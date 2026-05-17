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Sweat Stains Removal: गर्मियों में कपड़ों पर पड़ गए पसीने के दाग? अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

Sweat Stains Removal: गर्मियों में पसीने के कारण कपड़ों पर पीले और सफेद दाग पड़ना आम समस्या है. ज्यादा पसीना, डिओडोरेंट का रिएक्शन और सिंथेटिक कपड़े इसकी वजह बन सकते हैं. बेकिंग सोडा, नींबू और नीम जैसे घरेलू उपायों से इन दागों और बदबू को कम किया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 17, 2026 4:54:18 PM IST

गर्मियों में पसीने के निशान से परेशान हैं?
गर्मियों में पसीने के निशान से परेशान हैं?


Sweat Stains Removal: गर्मियों के मौसम में पसीना आना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन जब यही पसीना आपके पसंदीदा ब्लाउज, कुर्ती, शर्ट या टी-शर्ट पर पीले और सफेद निशान छोड़ देता है, तो यह परेशानी बढ़ा देता है. कपड़ों पर बने ये दाग देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और कई बार कपड़ों का पूरा लुक खराब कर देते हैं. यह समस्या पूरे गर्मी के मौसम में बनी रहती है. हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से इन जिद्दी निशानों को काफी हद तक साफ किया जा सकता है.

किन वजहों से पड़ते हैं पसीने के दाग

कपड़ों पर पसीने के दाग कई कारणों से बन सकते हैं. ज्यादा पसीना आना इसकी सबसे बड़ी वजह होती है. इसके अलावा डिओडोरेंट और पसीने का रिएक्शन भी कपड़ों पर पीले निशान छोड़ सकता है. अगर कपड़ों को लंबे समय तक बिना धोए रखा जाए तो दाग और ज्यादा गहरे हो जाते हैं. वहीं टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से पसीना ज्यादा आता है, जिससे कपड़ों पर निशान पड़ने लगते हैं.

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बेकिंग सोडा से हटाएं पीले निशान

पसीने के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा बेहद असरदार माना जाता है. इसके लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें और कुछ देर बाद कपड़ा धो लें. नियमित इस्तेमाल से पीले निशान हल्के होने लगते हैं और कपड़े पहले जैसे साफ नजर आने लगते हैं.

नींबू का रस भी कर सकता है मदद

नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो दाग साफ करने में मदद करते हैं. दाग वाली जगह पर नींबू का रस लगाने से कपड़े की सफाई बेहतर होती है और पीलापन कम होने लगता है. हालांकि यह तरीका सफेद या हल्के रंग के कपड़ों पर ज्यादा अच्छा काम करता है. गहरे रंग के कपड़ों पर इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

पसीने की बदबू रोकने के लिए अपनाएं ये उपाय

पसीने की बदबू से राहत पाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं. इसके लिए नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर बगल में कुछ देर के लिए लगाया जा सकता है. इससे पसीने की दुर्गंध कम करने में मदद मिलती है.

दाग से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप कपड़ों पर पसीने के दाग से बचना चाहते हैं तो कॉटन के कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है. कॉटन फैब्रिक पसीना आसानी से सोख लेता है और त्वचा को आराम देता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा डिओडोरेंट इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कई बार यही कपड़ों पर पीलापन छोड़ देता है. कपड़ों को समय पर धोना और साफ रखना भी बेहद जरूरी है.

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