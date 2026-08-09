Fashion का Fanda: मशरूम और पौधों के फाइबर तक… अब ऐसे बन रहे स्टाइलिश जूते-बैग! बदल रहा Eco-Friendly फैशन ट्रेंड

Sustainable Fashion: फैशन की दुनिया में अब सिर्फ डिजाइन, रंग और ब्रांड ही मायने नहीं रखते हैं. लोग यह भी जानना चाहते हैं कि, उनकी पसंदीदा जैकेट, जूते या बैग किस चीज से बना है और इसका पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है. इसी सोच ने फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल और प्लांट-बेस्ड मटेरियल की मांग को बढ़ावा दिया है. अब मशरूम के मायसीलियम से लेकर अनानास, कैक्टस और दूसरे पौधों से मिलने वाले फाइबर तक का इस्तेमाल ऐसे मटेरियल तैयार करने में किया जा रहा है, जिनसे जूते, हैंडबैग और फैशन एक्सेसरीज बनाई जा रही हैं. यानी आने वाले समय में फैशन का मतलब सिर्फ ‘क्या पहन रहे हैं’ नहीं, बल्कि ‘किस चीज से बना पहन रहे हैं’ भी हो सकता है. पढ़िए इस फैशन के बारे में-

मशरूम से बन रहा लेदर जैसा मटेरियल

सस्टेनेबल फैशन में सबसे ज्यादा चर्चा मायसीलियम की हो रही है. मायसीलियम मशरूम का जड़ जैसा हिस्सा होता है. इसे कंट्रोल परिस्थितियों में उगाकर एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जा सकता है, जिसे प्रोसेस करने के बाद लेदर जैसे उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर बैग, जूते, वॉलेट और दूसरी फैशन एक्सेसरीज में प्रयोग किया जा रहा है.

पौधों के फाइबर से भी बन रहे फैशनेबल प्रोडक्ट

सस्टेनेबल फैशन में सिर्फ मशरूम ही नहीं, बल्कि कई पौधों से मिलने वाले फाइबर भी आकर्षण का केंद्र बने हैं. अनानास के पत्तों से मिलने वाला फाइबर, कैक्टस और दूसरे प्लांट-बेस्ड फाइबर को प्रोसेस करके लेदर जैसे विकल्प तैयार किए जा रहे हैं. इनसे बने बैग और फुटवियर डिजाइन के मामले में किसी तरह कम नहीं दिखते हैं. यही वजह है कि पर्यावरण को लेकर जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इन विकल्पों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

क्यों बढ़ रहा है सस्टेनेबल फैशन का क्रेज?

फैशन इंडस्ट्री में कपड़ों और एक्सेसरीज के उत्पादन से संसाधनों की खपत और कचरे जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां जुड़ी हैं. इसी कारण डिजाइनर और कंपनियां ऐसे मटेरियल तलाश रही हैं, जिनसे पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके. सस्टेनेबल फैशन का उद्देश्य सिर्फ नया मटेरियल इस्तेमाल करना नहीं है. इसमें लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट, जिम्मेदार उत्पादन, कम वेस्ट और बेहतर रिसाइक्लिंग जैसी चीजों पर भी जोर दिया जाता है.

क्या हर प्लांट-बेस्ड प्रोडक्ट पूरी तरह इको-फ्रेंडली है?

यहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरी है. किसी प्रोडक्ट पर ‘प्लांट-बेस्ड’ या ‘मशरूम लेदर’ लिखा होने का मतलब यह नहीं कि उसका पर्यावरणीय प्रभाव हमेशा शून्य है. किसी मटेरियल को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, कोटिंग, ऊर्जा, पानी, चिपकने वाले पदार्थ और पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया भी मायने रखती है. इसलिए खरीदारी करते समय सिर्फ ‘ग्रीन’ लेबल देखकर खरीदने के बजाय ब्रांड की मटेरियल और उत्पादन संबंधी जानकारी देखना बेहतर है.