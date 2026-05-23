गर्मियों में नल से निकल रहा है गर्म पानी? जानिए टंकी के पानी को ठंडा रखने के स्मार्ट टिप्स

Protection from Hot Water: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खासतौर पर मई से जुलाई के बीच दोपहर के समय गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि घरों की छतों पर रखी पानी की टंकियां भी पूरी तरह गर्म हो जाती हैं. ऐसे में जब लोग स्नान करने के लिए बाथरूम में जाते हैं और नल खोलते हैं, तो उसमें से बेहद गर्म पानी निकलता है. कई बार पानी का तापमान इतना ज्यादा होता है कि ऐसा महसूस होता है मानो पानी को गैस पर गर्म किया गया हो.

स्मार्ट तरीकों को अपनाकर पानी को ठंडा रखा जा सकता है.

दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पड़ने वाली तेज धूप के कारण टंकी का पानी काफी गर्म हो जाता है. इस पानी से नहाने पर शरीर को ठंडक नहीं मिलती और गर्मी से राहत भी महसूस नहीं होती. इतना ही नहीं, ज्यादा गर्म पानी त्वचा को रूखा बना सकता है और बच्चों की स्किन पर लालपन या जलन भी हो सकती है. ऐसे में कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर पानी को काफी हद तक ठंडा रखा जा सकता है.

सुबह या शाम के समय करें स्नान

अगर संभव हो तो दोपहर में नहाने से बचना चाहिए. कोशिश करें कि सुबह जल्दी या शाम के समय स्नान करें. इस दौरान पानी का तापमान सामान्य रहता है और शरीर को ठंडक भी मिलती है. अगर घर में मोटर के जरिए पानी आता है, तो यह और भी बेहतर हो सकता है. मोटर चलाने पर कई बार ताजा और अपेक्षाकृत ठंडा पानी मिलता है, जिससे गर्मी में राहत महसूस हो सकती है.

बिना चेक किए सीधे शावर के नीचे न जाएं

गर्मी के मौसम में अगर दिन में अचानक बाहर जाना हो और जल्दी स्नान करना पड़े, तो सीधे शावर के नीचे खड़े होने से बचें. पहले पानी का तापमान जरूर जांच लें. कई बार टंकी में मौजूद पानी इतना गर्म होता है कि वह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को नहलाते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है.

रात में पहले से भरकर रखें पानी

गर्मियों में एक आसान तरीका यह भी हो सकता है कि रात के समय ही तीन से चार बाल्टी पानी भरकर रख लिया जाए. रातभर में पानी का तापमान सामान्य हो जाता है और सुबह स्नान के लिए ठंडा पानी मिल सकता है. इससे पानी की कमी की समस्या से भी राहत मिल सकती है. कई बार गर्मियों में अचानक बिजली चली जाती है, जिससे मोटर नहीं चल पाती और पानी की दिक्कत हो सकती है. पहले से पानी स्टोर करके रखने से यह परेशानी कम हो सकती है.

ठंडा पानी या बर्फ मिलाएं

अगर दिन में तुरंत स्नान करना जरूरी हो, तो बाल्टी में थोड़ा ठंडा पानी मिला सकते हैं. फ्रिज में रखी दो से तीन बोतल ठंडे पानी की डालने से पानी का तापमान कम हो सकता है. अगर घर में बर्फ मौजूद हो, तो उसे भी पानी में मिलाया जा सकता है. इससे पानी ज्यादा गर्म नहीं लगेगा और त्वचा पर जलन या स्किन डैमेज का खतरा भी कम हो सकता है.

टंकी को धूप से बचाने के उपाय

टंकी को सीधे धूप से बचाना भी काफी जरूरी माना जाता है. इसके लिए टंकी के ऊपर शेड लगाया जा सकता है, ताकि उस पर सीधी धूप न पड़े. इसके अलावा टंकी को सफेद रंग से पेंट करने का तरीका भी काफी उपयोगी माना जाता है. सफेद रंग गर्मी को कम अवशोषित करता है, जिससे टंकी का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.

गर्मियों में स्किन को ठंडक देने के उपाय

गर्मी में ज्यादा गर्म पानी से नहाने के बाद त्वचा रूखी हो सकती है. ऐसे में नहाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना फायदेमंद माना जाता है. एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी त्वचा को ठंडक देने में मदद कर सकता है. इसके अलावा बार-बार बहुत गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी माना जाता है. पर्याप्त पानी पीने से शरीर अंदर से ठंडा बना रहता है.