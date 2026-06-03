गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे मोबाइल से चिपके? स्क्रीन टाइम घटाने के लिए करें ये काम

Children Screen Time Tips: गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए आराम और मनोरंजन का समय होती हैं. स्कूल और होमवर्क से छुटकारा मिलने के बाद ज्यादातर बच्चे अपना समय मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल डिवाइस पर बिताने लगते हैं. हालांकि, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से आंखों की समस्या, नींद में गड़बड़ी और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

स्टडी में सामने आया स्वास्थ्य जोखिम

हाल ही में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, रोजाना 6 घंटे से अधिक स्क्रीन देखने वाले बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से तनाव, मोटापा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.

स्क्रीन टाइम की तय करें सीमा

बच्चों को पूरी तरह मोबाइल या टीवी से दूर रखना हमेशा संभव नहीं होता. ऐसे में सबसे जरूरी है कि स्क्रीन उपयोग के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए. माता-पिता बच्चों के लिए रोजाना स्क्रीन देखने का समय निर्धारित कर सकते हैं, जिससे वे धीरे-धीरे संतुलित आदत विकसित कर सकें.

आउटडोर गतिविधियों को दें प्राथमिकता

बच्चों को घर के बाहर खेलने और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है. पार्क में खेलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन, क्रिकेट या अन्य खेल बच्चों को सक्रिय रखते हैं. इससे उनका ध्यान मोबाइल और टीवी से हटकर स्वस्थ गतिविधियों की ओर जाता है.

क्रिएटिव एक्टिविटी में रखें व्यस्त

तेज गर्मी के कारण अगर बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो उन्हें घर के अंदर रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखा जा सकता है. ड्राइंग, पेंटिंग, कहानी पढ़ना, क्राफ्ट बनाना, म्यूजिक सीखना और पहेलियां सुलझाना जैसी गतिविधियां न केवल स्क्रीन टाइम कम करती हैं बल्कि बच्चों की रचनात्मकता और सोचने की क्षमता भी बढ़ाती हैं.

परिवार के साथ बिताएं गुणवत्ता भरा समय

जब माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं या बातचीत करते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से स्क्रीन से दूर हो जाते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों के भावनात्मक विकास और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है.

माता-पिता बनें अच्छी मिसाल

बच्चे अपने माता-पिता की आदतों को देखकर सीखते हैं. यदि बड़े हर समय मोबाइल या टीवी में व्यस्त रहेंगे, तो बच्चों से स्क्रीन टाइम कम करने की उम्मीद करना मुश्किल होगा. इसलिए माता-पिता को भी डिजिटल डिवाइस का सीमित उपयोग करना चाहिए. जब घर में संतुलित डिजिटल आदतें अपनाई जाती हैं, तो बच्चे भी आसानी से उनका पालन करने लगते हैं और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण संभव हो जाता है.

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