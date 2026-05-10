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Summer Travel Tips: समर वेकेशन को बनाना है मजेदार? ट्रैवल सेफ्टी किट में जरूर से रखें ये सामान

Summer Trip Safety: सही प्लानिंग न केवल यात्रा को आरामदायक बनाती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 10, 2026 3:33:09 PM IST

ट्रैवल सेफ्टी किट में जरूर से रखें ये सामान
ट्रैवल सेफ्टी किट में जरूर से रखें ये सामान


Summer Travel Tips: गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनना आम बात है. कोई पहाड़ों की ठंडी वादियों में जाना चाहता है तो कोई बीच, हिल स्टेशन या नए शहरों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है. लेकिन तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच छोटी-सी लापरवाही भी पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकती है. गर्मियों में शरीर जल्दी थकता है और डिहाइड्रेशन, सनबर्न या कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

इसलिए ट्रिप पर निकलने से पहले जरूरी सामान और सेफ्टी किट तैयार रखना बेहद जरूरी माना जाता है. सही प्लानिंग न केवल यात्रा को आरामदायक बनाती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचाती है.

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डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट जरूरी

गर्मियों में सबसे बड़ी गलती कम पानी पीना मानी जाती है. तेज धूप और पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, जिससे चक्कर, सिरदर्द और कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. इसलिए यात्रा के दौरान हमेशा पानी की बोतल साथ रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें. इसके अलावा ORS, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक और फ्रूट जूस जैसी चीजें भी बैग में रखना फायदेमंद हो सकता है. ये शरीर को हाइड्रेट रखने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं.

धूप और गर्मी से बचाव के लिए रखें जरूरी सामान

तेज धूप में बिना सुरक्षा के घूमना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है. लंबे समय तक धूप में रहने से सनबर्न, टैनिंग और स्किन इरिटेशन की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए ट्रैवल बैग में सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल और आफ्टर-सन लोशन जरूर रखें. साथ ही सनग्लासेस, कैप या हैट का इस्तेमाल भी जरूरी माना जाता है. कपड़ों का चुनाव भी सोच-समझकर करना चाहिए. हल्के रंग के ढीले और कॉटन कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं और गर्मी कम महसूस होती है.

ट्रैवल के दौरान गैजेट्स और फर्स्ट एड किट भी जरूरी

दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते समय मोबाइल फोन सबसे जरूरी चीजों में शामिल होता है. लोकेशन देखने, फोटो क्लिक करने और ऑनलाइन पेमेंट की वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. इसलिए फोन चार्जर और पावर बैंक हमेशा साथ रखें. इसके अलावा एक बेसिक फर्स्ट एड किट भी बेहद जरूरी है. इसमें बैंडेज, स्टेराइल गॉज, मेडिकल टेप, एंटीबायोटिक क्रीम और ब्लिस्टर पैड्स शामिल होने चाहिए. ये छोटी-मोटी चोट या कट लगने पर तुरंत काम आते हैं.

दवाइयां और आराम का ध्यान रखना भी जरूरी

समर ट्रिप के दौरान बुखार, दर्द, एलर्जी या स्किन रैश जैसी समस्याएं अचानक हो सकती हैं. इसलिए एंटीहिस्टामिन दवाइयां, डिजिटल थर्मामीटर, कैलामाइन लोशन और हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम जैसी बेसिक दवाएं साथ रखना फायदेमंद होता है. हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, टॉर्च और इंस्टेंट कोल्ड पैक जैसी चीजें भी काफी काम आती हैं. इसके अलावा लगातार धूप में घूमने के बजाय बीच-बीच में आराम करना जरूरी है. कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप में ज्यादा देर बाहर न रहें. सही तैयारी और सावधानी के साथ समर ट्रिप को सुरक्षित, मजेदार और यादगार बनाया जा सकता है.

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