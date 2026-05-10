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Summer Travel Tips: गर्मियों में भूलकर भी न जाएं भारत की इन जगहों पर, फैमिली ट्रिप बन सकती है मुसीबत; जानिए क्यों?

Hottest tourist destinations in India: गर्मी की छुट्टियां घूमने-फिरने के लिए सबसे पसंदीदा समय मानी जाती हैं, लेकिन भारत के कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जहां पीक समर सीजन में जाना मुश्किल भरा अनुभव बन सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 10, 2026 8:16:54 PM IST

गर्मियों में भूलकर भी न जाएं भारत की इन जगहों पर
गर्मियों में भूलकर भी न जाएं भारत की इन जगहों पर


Worst places to visit in India during summer: गर्मी के मौसम में यात्रा की योजना बनाते समय केवल डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि मौसम का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे स्थान चुनें जहां तापमान कम हो और सफर आरामदायक रहे. पानी, सनस्क्रीन, हल्के कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखना भी जरूरी है. सही मौसम में सही जगह का चुनाव आपकी छुट्टियों को ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बना सकता है.

राजस्थान की भीषण गर्मी कर सकती है परेशान

गर्मी की छुट्टियां घूमने-फिरने के लिए सबसे पसंदीदा समय मानी जाती हैं, लेकिन भारत के कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जहां पीक समर सीजन में जाना मुश्किल भरा अनुभव बन सकता है. राजस्थान उन्हीं राज्यों में शामिल है. जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, किलों और संस्कृति के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं, लेकिन मई-जून की गर्मी यहां लोगों की हालत खराब कर देती है.

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तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण किले, बाजार और खुले पर्यटन स्थल घूमना काफी थका देने वाला हो सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि, माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प माने जाते हैं.

गुजरात में गर्मी के दौरान सफर हो सकता है मुश्किल

गुजरात भी भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्यों में गिना जाता है. यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, साबरमती आश्रम, गिर नेशनल पार्क और कच्छ का रण जैसे आकर्षण मौजूद हैं. लेकिन गर्मियों में यहां का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

दोपहर की तेज धूप में यात्रा करना और लंबे समय तक बाहर रहना मुश्किल हो सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि गुजरात घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है, जब मौसम सुहावना और यात्रा आरामदायक होती है.

मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्थल गर्मियों में कर सकते हैं थका

मध्यप्रदेश अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. खजुराहो, सांची, मांडू और ओरछा जैसे स्थान पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं. हालांकि, गर्मियों के दौरान इन जगहों पर तापमान काफी ऊंचा चला जाता है, जिससे खुले पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करना कठिन हो सकता है. लंबे समय तक धूप में घूमने से डिहाइड्रेशन और थकावट की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए सर्दियों या हल्के मौसम में यहां की यात्रा ज्यादा बेहतर मानी जाती है.

दिल्ली की गर्मी बना सकती है ट्रिप को थकाऊ

देश की राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है. लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा जैसे स्थल दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. लेकिन मई-जून के दौरान यहां का तापमान बेहद अधिक हो जाता है. गर्म हवाएं और उमस लोगों को जल्दी थका देती हैं. ऐसे मौसम में पूरे दिन बाहर घूमना हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा सकता है. परिवार के साथ यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

वाराणसी और आगरा में धूप कर सकती है परेशान

उत्तर प्रदेश के दो सबसे चर्चित शहर वाराणसी और आगरा भी गर्मियों में घूमने के लिए कठिन साबित हो सकते हैं. वाराणसी की गलियां, घाट और लोकल फूड का आनंद पैदल घूमकर ही लिया जाता है, लेकिन तेज धूप में यह अनुभव थकाऊ बन सकता है. वहीं आगरा में ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को देखने के दौरान धूप और गर्मी लोगों को काफी परेशान कर सकती है. दोपहर के समय यहां घूमना स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

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