Summer Snow Destinations: मई-जून में भी यहां मिलेगा Snow View, गर्मी से राहत के लिए भारत में बेस्ट डेस्टिनेशन

Snowfall Places in India: भारत में गर्मियों के मौसम में लोग अक्सर ठंडी और सुकून भरी जगहों की तलाश करते हैं. भीषण गर्मी और भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं. हालांकि कई लोग यह सोचते हैं कि बर्फ देखने के लिए सिर्फ सर्दियों में ही ट्रिप प्लान करनी पड़ती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां मई-जून की गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है. यहां हरियाली, ठंडी हवाओं और बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता.

लद्दाख का खारदुंग ला

अगर आप गर्मियों में भी बर्फीले पहाड़ों के बीच एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो लद्दाख का खारदुंग ला बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक माना जाता है. खारदुंग ला लेह को नुब्रा और श्योक घाटियों से जोड़ता है. यहां गर्मियों में भी चारों ओर बर्फ दिखाई देती है. हालांकि ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए यात्रियों को स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए. यहां जाने के लिए परमिट भी जरूरी होता है.

स्पीति घाटी का बर्फीला सौंदर्य

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी भी गर्मियों में बर्फ देखने के लिए बेहद लोकप्रिय जगह है. इसे ‘कोल्ड डेजर्ट’ यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है. स्पीति के कई ऊंचे दर्रे, खासकर कुंजुम पास, गर्मियों में भी बर्फ की सफेद चादर से ढके रहते हैं. यहां की खूबसूरत चंद्रताल झील पर्यटकों का सबसे पसंदीदा आकर्षण मानी जाती है. शांत वातावरण, ऊंचे पहाड़ और बर्फीले दृश्य इस जगह को खास बनाते हैं.

गुलमर्ग और रोहतांग पास का रोमांच

कश्मीर का गुलमर्ग हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है. गर्मियों में यहां मौसम बेहद सुहावना रहता है और अफरवात पीक जैसी ऊंची चोटियों पर बर्फ देखने को मिलती है. यहां पर्यटक स्कीइंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास भी गर्मियों में बर्फ देखने के लिए मशहूर है. मनाली के पास स्थित यह हाई-एल्टीट्यूड क्षेत्र गर्मियों में भी बर्फ से ढका रहता है. यहां स्नो स्कूटर, स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है.

युमथांग वैली की प्राकृतिक खूबसूरती

सिक्किम की युमथांग वैली भी गर्मियों में बर्फ देखने के लिए शानदार जगह मानी जाती है. गंगटोक से लगभग 124 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह ‘वैली ऑफ फ्लावर्स’ के नाम से प्रसिद्ध है. यहां का जीरो पॉइंट पूरे साल बर्फ से ढका रहता है. बर्फीले पहाड़, रंग-बिरंगे फूल और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खास बनाती हैं. हालांकि यहां घूमने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है.

ट्रिप प्लान करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इन सभी जगहों पर यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है. कई हाई-एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और परमिट जैसी चीजें पहले से तैयार रखनी चाहिए. अगर आप गर्मियों में भी बर्फ और ठंडे मौसम का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए यादगार ट्रिप साबित हो सकती हैं.