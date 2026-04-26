Summer Skin Care: गर्मी में स्किन हो रही है खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां!

Summer Skin Care: भारत में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ कि लू के कारण लोगों की तबीयत खराब होने लगी है. दिल्ली, मुंबई, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में स्किन का ख्यान रखना बेहद जरूरी है.

स्किन का रखें खास ख्याल

रोजाना की कुछ आसान आदतें, त्वचा को स्वस्थ, संतुलित और चमकदार बनाए रखने में बहुत बडा फर्क ला सकती हैं. लगातार धूप से बचाव खास तौर पर नॉन-नैनो जिंक ऑक्साइड से बने मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके इसके साथ-साथ त्वचा को हाइड्रेटेड रखना, कोमल देखभाल और एक सचेत जीवनशैली अपनाना, सबसे गर्म महीनों में भी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.

गर्मियों में कैसे करें स्किन केयर?