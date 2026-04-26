Summer Skin Care: गर्मी में स्किन हो रही है खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां!

Summer Skin Care: भारत में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ कि लू के कारण लोगों की तबीयत खराब होने लगी है. दिल्ली, मुंबई, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में स्किन का ख्यान रखना बेहद जरूरी है.
स्किन का रखें खास ख्याल
रोजाना की कुछ आसान आदतें, त्वचा को स्वस्थ, संतुलित और चमकदार बनाए रखने में बहुत बडा फर्क ला सकती हैं. लगातार धूप से बचाव खास तौर पर नॉन-नैनो जिंक ऑक्साइड से बने मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके इसके साथ-साथ त्वचा को हाइड्रेटेड रखना, कोमल देखभाल और एक सचेत जीवनशैली अपनाना, सबसे गर्म महीनों में भी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.
गर्मियों में कैसे करें स्किन केयर?
- धूप से बचाव: बाहर निकलने से 30 मिनट पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन (SPF 50+ की सलाह दी जाती है) लगाएं और हर कुछ घंटों में इसे दोबारा लगाएं, खासकर UVA/UVB से होने वाले नुकसान से बचने के लिए.
- डबल क्लींजिंग: पसीने, तेल और सनस्क्रीन को हटाने के लिए, खासकर शाम के समय, एक हल्का जेल या फोम-बेस्ड क्लींजर इस्तेमाल करें.
- हल्का हाइड्रेशन: रोमछिद्रों को बंद किए बिना त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए, तेल-मुक्त, जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर या पानी-बेस्ड सीरम का इस्तेमाल करें.
- एक्सफोलिएशन: त्वचा की ऊपरी परत (स्किन बैरियर) को नुकसान पहुंचाए बिना, पसीने और सनस्क्रीन से जमा हुई मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए, एक्सफोलिएशन को हफ्ते में 1–2 बार तक ही सीमित रखें.
- एंटीऑक्सीडेंट शामिल करें: पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाने और त्वचा को चमकदार बनाने के लिए विटामिन C वाले सीरम का इस्तेमाल करें.
- त्वचा को आराम दें: सनबर्न या गर्मी से होने वाले दानों (हीट रैशेज) को शांत करने के लिए एलोवेरा या ठंडक देने वाले मास्क का इस्तेमाल करें.
- हाइड्रेशन और साफ-सफाई: अंदरूनी हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिएं. त्वचा के प्राकृतिक तेलों को खत्म होने से बचाने के लिए ठंडे पानी से नहाएं.