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Summer Skin Care: ऑइली स्किन और मुहासों से आ गए हैं तंग? बस अपना लें ये तरीके; चंद दिनों में लगेगी Korean Glass Skin

Summer Skin Care: गर्मियों की गर्मी का मतलब है कि आपको ज़्यादा पसीना आता है और आप सनबर्न से बचने के लिए बार-बार सनस्क्रीन भी लगाते हैं. गर्मियों की गर्मी और नमी से ऑयली स्किन और मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है. ज़्यादा पसीना आने, ज़्यादा सीबम निकलने, और धूल-प्रदूषण के संपर्क में आने से स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं

By: Heena Khan | Published: May 5, 2026 2:18:41 PM IST

Glowing Skin
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Summer Skin Care: गर्मियों की गर्मी का मतलब है कि आपको ज़्यादा पसीना आता है और आप सनबर्न से बचने के लिए बार-बार सनस्क्रीन भी लगाते हैं. गर्मियों की गर्मी और नमी से ऑयली स्किन और मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है. ज़्यादा पसीना आने, ज़्यादा सीबम निकलने, और धूल-प्रदूषण के संपर्क में आने से स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं और मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए एक सही माहौल बन सकता है. अच्छी बात यह है कि स्किनकेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई असरदार इलाज हैं जो गर्मियों में होने वाले मुंहासों को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, बिना किसी रिकवरी टाइम के या आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में कोई रुकावट डाले. डॉ. आकांक्षा अग्रवाल, फाउंडर-डायरेक्टर और सेंटर फॉर एस्थेटिक्स (CFA, गुड़गांव) में एस्थेटिक सर्विसेज़ की हेड, छह ऐसे ‘ज़ीरो-डाउनटाइम’ (बिना किसी रुकावट वाले) उपाय बताती हैं जो ऑयली स्किन को कंट्रोल करने और मुंहासों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

सैलिसिलिक एसिड वाले क्लींज़र

सैलिसिलिक एसिड एक बीटा-हाइड्रॉक्सी एसिड है जो स्किन के पोर्स में गहराई तक जाकर, ज़्यादा तेल और मरी हुई स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है. इस तत्व वाले क्लींज़र/फेस वॉश स्किन के पोर्स को साफ़ रखने और ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और मुंहासों को बनने से रोकने में मदद कर सकते हैं.

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ऑयल-फ्री मॉइस्चराइज़र

ऑयली स्किन वाले कई लोग मॉइस्चराइज़र लगाने से बचते हैं, यह सोचकर कि इससे उनके मुंहासे और बढ़ जाएंगे. लेकिन, मॉइस्चराइज़र न लगाने से असल में स्किन और ज़्यादा तेल बनाने लगती है. हल्के, ऑयल-फ्री मॉइस्चराइज़र स्किन के पोर्स को बंद किए बिना, स्किन में नमी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

तेल कंट्रोल करने के लिए क्ले मास्क

क्ले-बेस्ड मास्क स्किन से ज़्यादा तेल और गंदगी को सोख सकते हैं. हफ़्ते में एक या दो बार क्ले मास्क लगाने से स्किन की चमक (ऑयलीपन) कम करने और बंद पोर्स को खोलने में मदद मिल सकती है, खासकर गर्म और नमी वाले मौसम में.

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नॉन-कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन

मुंहासों वाली स्किन के लिए भी धूप से बचाव ज़रूरी है. नॉन-कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे स्किन के पोर्स को बंद किए बिना उसकी रक्षा करते हैं. गर्मियों में अक्सर जेल, वॉटर-बेस्ड या मैट-फिनिश वाले सनस्क्रीन पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वे स्किन की चमक (ऑयलीपन) को कम करते हैं और स्किन पर हल्के महसूस होते हैं.

प्रोफेशनल केमिकल पील्स

स्किनकेयर एक्सपर्ट्स द्वारा किए जाने वाले हल्के केमिकल पील्स स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, बंद पोर्स को खोल सकते हैं, और स्किन की बनावट को बेहतर बना सकते हैं. कई आधुनिक पील्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे स्किन पर बहुत हल्के होते हैं और उनके बाद किसी खास रिकवरी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे वे व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए बहुत काम के होते हैं.

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Tags: health tipslifestyleskin care
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