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Summer Tips: इस गर्मी जरूर करें ये आसान चीजें, शरीर रहेगा एक दम चकाचक…!

Summer Tips: गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें भी होने लगती है. इनसे बचने के लिए आपको अपनी लाइफ में इन चीजों को अपनाना चाहिए, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखते है, तो आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 24, 2026 7:41:52 PM IST

Summer Tips: इस गर्मी जरूर करें ये आसान चीजें, शरीर रहेगा एक दम चकाचक…!


Summer Tips: गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है. तेज धूप, उमस और लगातार बढ़ता तापमान शरीर को जल्दी थका देता है और कई बार डिहाइड्रेशन, कमजोरी, त्वचा संबंधी समस्याएं और पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ समझदारी भरे बदलाव करें, ताकि न केवल इन समस्याओं से बचा जा सके बल्कि पूरे मौसम शरीर को स्वस्थ, ठंडा और ऊर्जावान बनाए रखा जा सके. सही खानपान, पर्याप्त पानी, हल्की गतिविधियां और कुछ साधारण सावधानियां अपनाकर गर्मियों को आरामदायक बनाया जा सकता है.

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गर्मियों में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है. केवल प्यास लगने पर ही नहीं, बल्कि नियमित अंतराल पर पानी पीने की आदत डालें. इसके साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ताजे फलों का जूस भी शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे शरीर तरोताजा महसूस करता है.

संतुलित आहार अपनाएं

गर्मियों के दौरान भारी, तैलीय और मसालेदार भोजन पचाने में मुश्किल हो सकता है और ये शरीर में सुस्ती भी पैदा करता है. ऐसे में हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन लेना सबसे बेहतर होता है. फ्रूट सलाद, दही, ओट्स, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखते हैं.

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सही कपड़े और धूप से बचाव

गर्मियों में कपड़ों का चुनाव भी सेहत पर असर डालता है. हल्के रंग के और कॉटन के कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और पसीना भी आसानी से सूख जाता है. सिंथेटिक कपड़े गर्मी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए. जब भी बाहर निकलें, तो धूप से बचने के लिए टोपी, छाता या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें.

ठंडक देने वाले फल 

गर्मियों में ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, संतरा आदि। ये फल शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ जरूरी विटामिन और मिनरल भी प्रदान करते हैं. इसके अलावा एलोवेरा जूस, खीरे का जूस और ठंडे पानी से स्नान जैसे उपाय शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाते हैं और गर्मी से राहत देते हैं.

हल्की एक्सरसाइज  

गर्मी के मौसम में भारी व्यायाम करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ सकती है. इसलिए सुबह या शाम के समय हल्की वॉक, योग या स्ट्रेचिंग करना ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

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Tags: Summer Tips
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