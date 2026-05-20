Summer Hydration Tips: चाय ज्यादा पीते हैं? गर्मी में अपनाएं ये आसान हाइड्रेशन टिप्स

Summer Hydration Tips: भीषण गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग दिनभर चाय और कॉफी पीने की आदत नहीं छोड़ पाते. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीने से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है. खासकर धूप में काम करने वाले लोगों के लिए यह समस्या और बढ़ जाती है. ऐसे में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने वाली चीजों का सेवन करना जरूरी माना जाता है.

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खाएं खीरा और तरबूज

टीवी9 की एक रिपोर्ट में सीनियर डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा के मुताबिक, गर्मियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो. खीरा और तरबूज इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं. खीरे में लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद करता है. वहीं तरबूज शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ जरूरी मिनरल्स और पानी भी प्रदान करता है. नियमित रूप से इनका सेवन करने से डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो सकता है.

नारियल पानी से मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का फायदा

गर्मी में पसीना ज्यादा निकलने के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. ऐसे में नारियल पानी एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प माना जाता है. इसमें पोटैशियम, सोडियम और अन्य जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और पानी की कमी दूर करने में मदद करते हैं. हालांकि यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन तेज गर्मी से बचाव और शरीर को फिट रखने के लिए यह काफी असरदार माना जाता है.

छाछ और नींबू पानी भी हैं असरदार उपाय

गर्मी में पेट को ठंडा रखने और पाचन बेहतर करने के लिए छाछ का सेवन फायदेमंद माना जाता है. यह आसानी से और कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है. इसके अलावा नींबू पानी भी शरीर को हाइड्रेट रखने का आसान और सस्ता तरीका है. इसमें विटामिन C के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं. नमक और चीनी मिलाने पर यह ORS जैसा काम करता है.

गर्मी में अपनाएं सही खानपान

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करना जरूरी है जो शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखें. गोंद कतीरा जैसी पारंपरिक चीजें भी शरीर को ठंडक देने में मदद करती हैं. सही खानपान अपनाकर गर्मी और डिहाइड्रेशन दोनों से बचा जा सकता है.

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